İZSU su kesintisi: İzmir’de sular ne zaman gelecek? 12–13 Ocak İzmir su kesintisi sorgulama

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 12-13 OCAK
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 12.01.2026 saat 16:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ADNAN SÜVARİ, ARAP HASAN, BAHÇELİEVLER, BASIN SİTESİ, ESENYALI, MALİYECİLER, METİN OKTAY, POLİGON, SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER, VATAN 11.01.2026 saat 13:00 ile 12.01.2026 saat 19:00 arasında yaklaşık 30 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Konak ilçesinde bulunan İnönü caddesi ile 200 sk. kavşağındaki 1400 mm beton boruda meydana gelen arıza nedeni ile su kesintisi yapma zorunluğu doğmuştur. TEKNİK SEBEPLERDEN DOLAYI UZATILMIŞTIR.17:00 Güncelleme: Hat arızası giderilmiş olup hatta su alınmaya başlanmıştır. Basınç yükseldikçe su gelmeye başlayacaktır.
KINIK POYRACIK 12.01.2026 saat 11:47 ile 16:47 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası POYRACIK MAHALLESİ KOCA PINAR SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
KONAK ATİLLA, BALLIKUYU, KADİFEKALE, KOSOVA 12.01.2026 saat 16:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası Pompalarda meydana gelen arızadan dolayı su verilememektedir. Güncelleme 18:30 Arıza ekibi istasyonda arızaya müdehale etmektedir.
KONAK AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, BARBAROS, ÇANKAYA, GÖZTEPE, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MURAT REİS, PİRİ REİS, TURGUT REİS 11.01.2026 saat 13:00 ile 12.01.2026 saat 19:00 arasında yaklaşık 30 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Konak ilçesinde bulunan İnönü caddesi ile 200 sk. kavşağındaki 1400 mm beton boruda meydana gelen arıza nedeni ile su kesintisi yapma zorunluğu doğmuştur. TEKNİK SEBEPLERDEN DOLAYI UZATILMIŞTIR. 17:00 Güncelleme: Hat arızası giderilmiş olup hatta su alınmaya başlanmıştır. Basınç yükseldikçe su gelmeye başlayacaktır.
İZMİR SU KESİNTİSİ
MENDERES ÖZDERE CUMHURİYET 12.01.2026 saat 15:41 ile 18:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 3063 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
MENEMEN DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, SÜLEYMANLI, YAYLA 12.01.2026 saat 13:12 ile 19:12 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası gediz elektrik kaynaklı
