CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler AÖF final sınavı yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF sorgulama ekranı

AÖF final sınavı yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği final sınavı yerleri açıklandı. Binlerce aday, “AÖF sınav yerleri açıklandı mı?”, “AÖF final sınavı nerede yapılacak?” sorularına yanıt arıyordu. Yapılan duyuru ile birlikte AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 15:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AÖF final sınavı yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kapsamında gerçekleştirilecek AÖF final sınavları öncesinde beklenen duyuru yapıldı. Öğrencilerin yakından takip ettiği AÖF sınav yerleri açıklandı. "AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?", "AÖF final sınavı hangi okulda yapılacak?" sorularının yanıtı netleşti. Adaylar, sınav yerlerini aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayımlanan sınav giriş belgesi sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenebiliyor. Belgede sınav tarihi, saati ve sınav merkezi gibi tüm detaylar yer alıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI! AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği güz dönemi sınav giriş belgeleri yayımlandı. Yapılan resmi duyuruya göre AÖF sınav yerleri açıklandı ve öğrenciler sınava girecekleri sınav merkezi, bina ve salon bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

Öğrenciler, AÖF'ün resmi öğrenci otomasyon sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı alabiliyor. Sınav günü adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF tarafından yapılan açıklamada, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtilirken, sınav yeri sorgulama işlemlerinin yalnızca resmî sistem üzerinden yapılabileceği vurgulandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmî internet sitesi üzerinden yer alan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı aracılığıyla sınav bilgilerine ulaşabiliyor. Belgede; sınav tarihi, sınav saati, sınav merkezi ve salon bilgileri detaylı şekilde yer alıyor.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2026

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2026 AÖF sınav takvimi şu şekilde:

  • Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı: 17–18 Ocak 2026
  • Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 04–05 Nisan 2026
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı: 09–10 Mayıs 2026
  • Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

Öğrencilerin sınavlarla ilgili güncel duyuruları kaçırmamaları için Anadolu Üniversitesi AÖF resmî açıklamalarını ve öğrenci otomasyon sistemini düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Abi
G.Saray'da Icardi krizi!
DİĞER
Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'de ilk talebi belli oldu! Anthony Musaba detayı...
CHP'de "baş benim" kavgası büyüyor! "Adaylığım devam ediyor" resti: İmamoğlu'nun "Özel" rahatsızlığı ve Mansur Yavaş'ın hazırlığı
İsmail Yüksek'e 4 talip birden!
G.Saray'dan Rüdiger hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe yağmurluk fiyatları 2026 Fenerbahçe yağmurluk fiyatları 2026 16:23
Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! Başar Önal'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı! 16:14
TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! TÜGVA Gençlig 2026 Lansmanı'nı yaptı! 15:35
F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı F.Bahçe'nin kupa mesaisi başladı 15:26
G.Saray Fethiyespor maçına hazır G.Saray Fethiyespor maçına hazır 15:22
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 15:12
Daha Eski
İşte F.Bahçe Medicana'nın yeni hocası! İşte F.Bahçe Medicana'nın yeni hocası! 15:06
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sevinci! Beşiktaş'ta Cengiz Ünder sevinci! 14:56
UEFA resmi hesabından F.Bahçe paylaşımı! UEFA resmi hesabından F.Bahçe paylaşımı! 14:35
G.Saray'da Icardi krizi! G.Saray'da Icardi krizi! 14:30
Zaniolo'ya Serie A'nın 2 devi talip oldu! Zaniolo'ya Serie A'nın 2 devi talip oldu! 14:11
Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Christian Makoun kimdir, kaç yaşında ve nereli? 13:54