AÖF final sınavı yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? AÖF sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kapsamında gerçekleştirilecek AÖF final sınavları öncesinde beklenen duyuru yapıldı. Öğrencilerin yakından takip ettiği AÖF sınav yerleri açıklandı. "AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır?", "AÖF final sınavı hangi okulda yapılacak?" sorularının yanıtı netleşti. Adaylar, sınav yerlerini aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayımlanan sınav giriş belgesi sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenebiliyor. Belgede sınav tarihi, saati ve sınav merkezi gibi tüm detaylar yer alıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI! AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği güz dönemi sınav giriş belgeleri yayımlandı. Yapılan resmi duyuruya göre AÖF sınav yerleri açıklandı ve öğrenciler sınava girecekleri sınav merkezi, bina ve salon bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

Öğrenciler, AÖF'ün resmi öğrenci otomasyon sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı alabiliyor. Sınav günü adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF tarafından yapılan açıklamada, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtilirken, sınav yeri sorgulama işlemlerinin yalnızca resmî sistem üzerinden yapılabileceği vurgulandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF sınav yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmî internet sitesi üzerinden yer alan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı aracılığıyla sınav bilgilerine ulaşabiliyor. Belgede; sınav tarihi, sınav saati, sınav merkezi ve salon bilgileri detaylı şekilde yer alıyor.

AÖF SINAV TAKVİMİ 2026

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2026 AÖF sınav takvimi şu şekilde:

Güz Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı: 17–18 Ocak 2026

17–18 Ocak 2026 Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı: 04–05 Nisan 2026

04–05 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu (Final) Sınavı: 09–10 Mayıs 2026

09–10 Mayıs 2026 Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

Öğrencilerin sınavlarla ilgili güncel duyuruları kaçırmamaları için Anadolu Üniversitesi AÖF resmî açıklamalarını ve öğrenci otomasyon sistemini düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

