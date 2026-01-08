CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Bursa’da okullar tatil mi? 8 Ocak Perşembe Bursa’da okul var mı?

Bursa’da etkili olan kış koşulları sonrası öğrenciler ve veliler “Bursa okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. 8 Ocak Perşembe Bursa’da okul var mı? sorusu gündemdeki yerini korurken, gözler Bursa Valiliği’nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi. Kar yağışı ve hava durumu nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, resmi açıklama gelmesi halinde detaylar netleşecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 09:13
Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte 8 Ocak Perşembe Bursa okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Öğrenciler "Bursa'da bugün okul var mı?" sorusuna yanıt ararken, Bursa Valiliği'nin kar tatili açıklaması bekleniyor. Valilik tarafından yapılacak resmi duyuru ile birlikte il genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği netlik kazanacak. Açıklama geldiği takdirde kamuoyu bilgilendirilecek. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? 8 Ocak Perşembe Bursa'da okul var mı? İşte detaylar...

BURSA HAVA DURUMU

METEOROLOJİ'DEN UYARI: SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞÜYOR, SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu tahminlerine göre Bursa'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava koşullarında ani ve sert değişimler yaşanacak. Haftaya mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıklarla başlayan kentte, cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Bursa'da 6 Ocak Salı ve 7 Ocak Çarşamba günlerinde hava sıcaklıklarının 20–21 derece seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

DİKKAT! CUMA GÜNÜ SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK

Haftanın en kritik günü olarak gösterilen 9 Ocak Cuma, Bursa'da hava sıcaklıklarının bir önceki güne göre yaklaşık 10 derece birden düşmesiyle dikkat çekiyor.

Gün içerisinde sıcaklığın 7°C civarına gerilemesi,

Gece saatlerinde ise 4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

Aynı gün kuvvetli sağanak yağış tahmin edilirken, nem oranının %96'ya kadar çıkacağı öngörülüyor. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü ve yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

HAFTA SONU: SOĞUK SABAHLAR, GÜNEŞLİ GÜN

10 Ocak Cumartesi günü itibarıyla yağışların bölgeyi terk etmesi ve havanın yeniden açması bekleniyor.

Gündüz sıcaklığı 17°C seviyelerine kadar yükselecek. Ancak gece sıcaklığı 1°C'ye kadar düşerek haftanın en soğuk gecesi yaşanacak. Bu nedenle özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ?

Vatandaşların merak ettiği "8 Ocak Perşembe Bursa'da okullar tatil mi?" sorusuna ilişkin olarak şu ana kadar Bursa Valiliği veya resmi kurumlardan yapılmış bir tatil duyurusu bulunmuyor. Hava koşullarının seyrine göre resmi bir karar alınması halinde kamuoyu bilgilendirilecek.

