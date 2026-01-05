CANLI SKOR ANA SAYFA
TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Van kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Van kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Van kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusu, başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda kura çekilişleri il il gerçekleştirilecek. TOKİ Van kura çekilişi canlı izle seçeneği ve kura tarihleri merak edilirken, TOKİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da araştırılıyor. Kura çekimi sonrası asil ve yedek listeler TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişime açılacak.

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 13:13 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 13:17
TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Van kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, kura çekimine katılan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. TOKİ tarafından yapılacak kura çekiminin ardından asil ve yedek liste sonuçları kısa süre içinde ilan edilecek. TOKİ Van kura çekilişi canlı izle ekranı, kura günü TOKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuçları TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Van kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ Van kura çekilişi canlı yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Van kura çekimi 5 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Kura çekimi, TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ VAN KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK LİSTE

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ Van kura sonuçları asil ve yedek hak sahipleri listesi, aynı gün içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek.

TOKİ ÖRNEK KONUTLARIN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesinde inşa edilen 1+1 ve 2+1 örnek TOKİ konutlarının içi, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemi ile inşa edilen konutlar; ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı. Örnek dairelerde kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detaylar dikkat çekti. Mutfaklar ise projeye göre açık veya kapalı olarak planlandı.

Konut projelerinde yalnızca daireler değil, sosyal yaşam alanları da ön planda tutuldu. Proje kapsamında konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otoparklar inşa edilmesi planlanıyor.

TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

AHaber CANLI YAYIN

