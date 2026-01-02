2026 Dini Günler Takvimi | Diyanet 2026 dini günler, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

2026 dini günler takvimi, Diyanet tarafından yayımlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Yeni yılda dini vecibelerini planlamak isteyenler, "2026 Ramazan Bayramı ne zaman?" ve "Kurban Bayramı 2026 hangi tarihte?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet takvimine göre belirlenen 2026 dini günler; Ramazan ayı, kandil geceleri ve bayram tarihlerini kapsıyor. İşte 2026 yılına ait dini günler ve bayram takvimiyle ilgili detaylar...
Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 09:48
15 Ocak 2026 Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)
2 Şubat 2026 Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan)
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 R.evvel)
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç (Hicri 1448 - 1 Recep)
10 Aralık 2026 Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2026 yılında 4 gün sürecek olup, 27 Mayıs Çarşamba - 30 Mayıs Cumartesi tarihleri arasındadır. Arife günü 26 Mayıs Salı'dır.
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. İlk oruç bu tarihte tutulacak. Ramazan ayı19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayram üç gün sürecek ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.