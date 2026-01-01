2 Ocak okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil edilir mi?

2 Ocak okullar tatil edilir mi? sorusu, yeni yılın ilk haftasında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 1 Ocak resmi tatilinin ardından Cuma günü okullar açık mı, kapalı mı? sorusu gündemde yer alıyor. MEB'in çalışma takvimi ve olası idari izin kararları doğrultusunda 2 Ocak okulların durumu belli oluyor. İşte merak edilen detaylar...
2026 RESMİ TATİLLER
1 Ocak Yılbaşı
19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak Perşembe günü yılbaşı resmi tatili kapsamında okullar kapalıydı. 2 Ocak Cuma günü ise resmi tatil veya idari izin bulunmadığı için okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler, ders programları doğrultusunda okullara gidecek.