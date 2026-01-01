CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 2 Ocak okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil edilir mi?

2 Ocak okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil edilir mi?

2 Ocak okullar tatil mi? sorusu, yılbaşı tatilinin ardından öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2 Ocak Cuma günü okullar tatil edilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi tatil takvimi yakından takip ediliyor. Yılbaşı tatilinin ardından okulların açık olup olmayacağına dair güncel açıklamalar araştırılıyor. İşte 2 Ocak okulların durumu ve resmi tatil bilgileri…

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 08:47
2 Ocak okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil edilir mi?

2 Ocak okullar tatil edilir mi? sorusu, yeni yılın ilk haftasında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 1 Ocak resmi tatilinin ardından Cuma günü okullar açık mı, kapalı mı? sorusu gündemde yer alıyor. MEB'in çalışma takvimi ve olası idari izin kararları doğrultusunda 2 Ocak okulların durumu belli oluyor. İşte merak edilen detaylar...

2026 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak Perşembe günü yılbaşı resmi tatili kapsamında okullar kapalıydı. 2 Ocak Cuma günü ise resmi tatil veya idari izin bulunmadığı için okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Öğrenciler ve öğretmenler, ders programları doğrultusunda okullara gidecek.

