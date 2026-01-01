1 OCAK TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var?

Yeni yıla evde giren izleyiciler için 1 Ocak TV yayın akışı büyük önem taşıyor. Televizyon kanalları yılın ilk gününde eğlence dozu yüksek içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sabah saatlerinden gece yarısına kadar birçok farklı dizi, film ve program ekrana geliyor. "Bugün televizyonda hangi programlar var?" diye merak edenler için 1 Ocak gününe ait TV yayın akışı listesi, izleme planınızı yapmanızda büyük kolaylık sağlıyor. Yeni yılın ilk gününde ekran başında keyifli vakit geçirmek isteyenler için zengin bir yayın seçeneği sunuluyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Oscar Çöllerde

10:35 Adanın Büyüsü

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Jurassic World

22.30 Jurassic World

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.45 Japon İşi

09.45 Eltilerin Savaşı

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tur Rehberi

22.15 Tur Rehberi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

22.30 Yerli Dizi Tekrarı

TRT1 YAYIN AKIŞI

06.25 Kalk Gidelim

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.05 Kasaba Doktoru

17.00 Rafadan Tayfa 4 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Ferdinand

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş'le Sence?

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye