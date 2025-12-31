CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Milli Piyango İdaresi'nin bu yıl büyük ikramiyeyi 800 milyon TL olarak duyurduğu yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. 2026'ya zengin girme hayali kuran milyonlarca vatandaş, başta Nimet Abla olmak üzere bilet satışı yapılan birçok noktada- kuyruk oluşturdu. Ülkenin dört bir yanından çeyrek, yarım ve tam bilet alıp büyük ikramiyenin isabet edeceği numaraların açıklanmasını bekleyen şans oyunu severler, çekilişi canlı takip etmek için araştırmalara başladı. Peki Milli Piyango'nun 800 milyon TL'lik büyük ikramiyesini dağıtacağı yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 12:04
Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 yılbaşı çekilişi için büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Tamamı dağıtım garantili rekor ikramiyenin sahiplerini bulacağı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için nefesler tutuldu. Yılbaşı akşamlarının klasik eğlencesi haline gelen çekiliş takibi, bu yıl da şans oyunu sevenleri ekrana kilitleyecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiyenin 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak belirlendiği çekilişin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik.

MPİ büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

MİLLİ PİYANGO 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak. Yılbaşı akşamı boyunca sürecek çekiliş kapsamında,18.30 ile 22.00 saatleri arasında 1.600 TL - 80.000.000 TL tutarında ikramiye kazanan biletlerin numaraları çekilecek.

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yılbaşı büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23.15'te başlayacak. Çekilişin saat 23.30 itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

2026 büyük ikramiye çekilişi hangi kanalda?

MİLLİ PİYANGO 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

👉MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ | TIKLA-CANLI İZLE👈

İKRAMİYE ADEDİİKRAMİYE MİKTARI (TL)İKRAMİYE TUTARI (TL)
1800.000.000 TL800.000.000 TL
280.000.000 TL160.000.000 TL
108.000.000 TL80.000.000 TL
202.000.000 TL40.000.000 TL
301.200.000 TL36.000.000 TL
80120.000 TL9.600.000 TL
10060.000 TL6.000.000 TL
17030.000 TL5.100.000 TL
80012.000 TL9.600.000 TL
6.0008.000 TL48.000.000 TL
40.0005.000 TL200.000.000 TL
200.0002.400 TL480.000.000 TL
700.0001.600 TL1.120.000.000 TL
2.000.000800 TL1.600.000.000 TL
63 Tes. İkr.800.000 TL50.400.000 TL
Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276 tlToplam İkramiye Tutarı: 4.644.700.000 tl

G.Saray'ın yeni yıldızı Osimhen'den! Lookman denmişti ancak...
F.Bahçe'den olağanüstü kongre kararı!
Beşiktaş'tan Rafa Silva yerine bomba transfer! Sergen Yalçın'dan onay bile çıktı...
Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Musaba transferinde flaş gelişme!
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası!
