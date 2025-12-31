Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 yılbaşı çekilişi için büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Tamamı dağıtım garantili rekor ikramiyenin sahiplerini bulacağı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için nefesler tutuldu. Yılbaşı akşamlarının klasik eğlencesi haline gelen çekiliş takibi, bu yıl da şans oyunu sevenleri ekrana kilitleyecek. Dağıtılması planlanan toplam ikramiyenin 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak belirlendiği çekilişin canlı yayın bilgilerini sizler için derledik.
MİLLİ PİYANGO 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak. Yılbaşı akşamı boyunca sürecek çekiliş kapsamında,18.30 ile 22.00 saatleri arasında 1.600 TL - 80.000.000 TL tutarında ikramiye kazanan biletlerin numaraları çekilecek.
MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Yılbaşı büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23.15'te başlayacak. Çekilişin saat 23.30 itibarıyla tamamlanması bekleniyor.
MİLLİ PİYANGO 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? NEREDEN, NASIL İZLENİR?
Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
👉MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ | TIKLA-CANLI İZLE👈
|İKRAMİYE ADEDİ
|İKRAMİYE MİKTARI (TL)
|İKRAMİYE TUTARI (TL)
|1
|800.000.000 TL
|800.000.000 TL
|2
|80.000.000 TL
|160.000.000 TL
|10
|8.000.000 TL
|80.000.000 TL
|20
|2.000.000 TL
|40.000.000 TL
|30
|1.200.000 TL
|36.000.000 TL
|80
|120.000 TL
|9.600.000 TL
|100
|60.000 TL
|6.000.000 TL
|170
|30.000 TL
|5.100.000 TL
|800
|12.000 TL
|9.600.000 TL
|6.000
|8.000 TL
|48.000.000 TL
|40.000
|5.000 TL
|200.000.000 TL
|200.000
|2.400 TL
|480.000.000 TL
|700.000
|1.600 TL
|1.120.000.000 TL
|2.000.000
|800 TL
|1.600.000.000 TL
|63 Tes. İkr.
|800.000 TL
|50.400.000 TL
|Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276 tl
|Toplam İkramiye Tutarı: 4.644.700.000 tl