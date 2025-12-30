CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul'da dışarıya çıkacaklar dikkat! İşte 31 Aralık İstanbul hava durumu

İstanbul'da, 30 Aralık Salı akşamı etkisini gösteren kar yağışının ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. 31 Aralık İstanbul hava durumuna bakan vatandaşlar, güncel hava durumu tahminlerini araştırmayı sürdürüyor. Konu hakkında İstanbul Valiliği'nden uyarı gelirken, kent genelindeki son durumu sizler için derledik. İşte, 31 Aralık Çarşamba İstanbul hava durumu tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 00:14
İstanbul'da 30 Aralık Salı akşamı etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşlar güncel tahminler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına yöneldi. 31 Aralık Çarşamba gününe ait hava durumu raporlarını inceleyen İstanbullular, kentteki son gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul Valiliği'nin uyarılarıyla birlikte şehir genelindeki hava koşullarına dair detaylar merak konusu olurken, 31 Aralık İstanbul hava durumu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

31 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 31 Aralık İstanbul hava durumu şöyle:

31 Aralık İstanbul hava durumu

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

30 Aralık Salı günü akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ve kar yağışının 31 Aralık Çarşamba günü de devam edeceği ve ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi. İşte, İstanbul Valiliği'nden hava durumu hakkında yapılan açıklama:

SON DAKİKA
