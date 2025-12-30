İstanbul'da dışarıya çıkacaklar dikkat! İşte 31 Aralık İstanbul hava durumu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İstanbul'da 30 Aralık Salı akşamı etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşlar güncel tahminler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına yöneldi. 31 Aralık Çarşamba gününe ait hava durumu raporlarını inceleyen İstanbullular, kentteki son gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul Valiliği'nin uyarılarıyla birlikte şehir genelindeki hava koşullarına dair detaylar merak konusu olurken, 31 Aralık İstanbul hava durumu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

31 ARALIK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 31 Aralık İstanbul hava durumu şöyle:

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

30 Aralık Salı günü akşam saatlerinde başlayan karla karışık yağmur ve kar yağışının 31 Aralık Çarşamba günü de devam edeceği ve ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi. İşte, İstanbul Valiliği'nden hava durumu hakkında yapılan açıklama:

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının bu… pic.twitter.com/tsCcUtUCG9 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 30, 2025