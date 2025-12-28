TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 28 Aralık Pazar TV yayın akışı...

28 ARALIK TV YAYIN AKIŞI | Televizyon keyfi yapmak isteyenler, 28 Aralık Pazar TV rehberini yakından takip ediyor. Gün boyunca eğlence, drama ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. "Bu akşam TV'de ne var?", "Hangi diziler yeni bölümüyle yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 28 Aralık bugün hangi diziler ve programlar yayınlanacak?
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kuruluş Orhan
15.15 Cinayet Süsü
17.15 Taşıyıcı 2
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Canım Oğlum
22.45 Ayla
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Talihli Amele
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şaşkın Damat
14.45 Rüya Gibi
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fırıldak Ailesi
09.15 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22.00 Bana Masal Anlatma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.10 Ege'nin Hamsisi
08.45 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Cennetin Çocukları
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm