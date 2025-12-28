CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Televizyon izleyicileri, 28 Aralık Pazar TV yayın akışı ile ilgili detayları araştırıyor. Ulusal kanallarda bugün yerli diziler, sinema filmleri, yarışma programları ve haber bültenleri ekranlara gelecek. “Bugün TV’de hangi diziler var?”, “Hangi kanalda ne saat kaçta?” soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 09:21
TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda neler var? 28 Aralık Pazar TV yayın akışı...

28 ARALIK TV YAYIN AKIŞI | Televizyon keyfi yapmak isteyenler, 28 Aralık Pazar TV rehberini yakından takip ediyor. Gün boyunca eğlence, drama ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. "Bu akşam TV'de ne var?", "Hangi diziler yeni bölümüyle yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? 28 Aralık bugün hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kuruluş Orhan

15.15 Cinayet Süsü

17.15 Taşıyıcı 2

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Canım Oğlum

22.45 Ayla

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Talihli Amele

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şaşkın Damat

14.45 Rüya Gibi

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bahar

28 Aralık bugün kimin maçı var?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fırıldak Ailesi

09.15 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22.00 Bana Masal Anlatma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.10 Ege'nin Hamsisi

08.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

ATV CANLI YAYIN

Anasayfa
