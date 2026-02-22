SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 22 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı! 22 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştirilen haftanın Süper Loto çekilişinin ardından kazanan numaralar belli oldu. Çekiliş sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte binlerce kişi sonuç ekranına akın etti. Şans oyunu tutkunları, "Süper Loto kazanan numaralar neler?", "6 bilen çıktı mı?" ve "Süper Loto ne kadar devretti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli ya da talihlilerin olup olmadığı da sonuç ekranıyla birlikte netlik kazandı. İşte, 22 Şubat Pazar Süper Loto kazandıran numaralar...

SÜPER LOTO 22 ŞUBAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 22 Şubat Pazar günü saat 21.30'da gerçekleşti.

SÜPER LOTO 22 ŞUBAT SONUÇLARI

42-30-46-14-55-16

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 ŞUBAT PERŞEMBE

Kazanan Numaralar:

43-60-58-6-8-49

SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 ŞUBAT SALI

54 - 14- 38 - 2 - 31 - 47

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 24 Şubat Salı günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

