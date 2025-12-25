CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Bim aktüel ürünler kataloğu 26 Aralık | Bu Cuma Bim'de...

Her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla beklenen BİM 26 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu, dopdolu içeriği ve bütçe dostu fiyatlarıyla raflardaki yerini alıyor. Yılın son günlerinde mutfak ihtiyaçlarından teknolojik aletlere, ev tekstilinden oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler, yine kapı önünde kuyruklar oluşturacak. Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden BİM'in, bu hafta Cuma günü satışa sunacağı avantajlı ürünlerin tam listesi ve fiyat detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 10:17
65 İnç 4K HDR10 Nanocell TV: 34.990 TL
55 İnç 4K HDR10 Nanocell TV: 31.990 TL
Tefal Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL
Kumtel Pop Corn Makinesi: 899 TL
Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı: 4.250 TL
Key Smart Dikey Süpürge: 1.390 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 1.990 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.750 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 799 TL

Borcam Kare Fırın Tepsisi: 329 TL
Cam Kupa Çeşitleri: 39 TL
Paşabahçe Melis Çay Seti: 299 TL
Desenli Kupa ve Mum Seti: 229 TL
Cam Kahve Fincan Seti: 219 TL
Kokinalı Çift Cidarlı Kupa: 199 TL
Gold Rimli Meşrubat Bardağı: 179 TL

Rubenis Şemsiye: 199 TL
Banyo Paspas Seti: 349 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 225 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 299 TL
Yastık Alezi: 69 TL
BabyCo Sıvı Geçirmez Bebek Alezi: 99 TL

Kumtel Overlok Makinesi: 4.990 TL
Kumtel Dikiş Makinesi: 3.990 TL
İğne Kutusu: 35 TL
İğne Seti Çeşitleri: 19 TL
Öğrü İlmek Ayracı: 35 TL
Çıtçıt Seti: 25 TL
Mezura 1,5 m: 19 TL
Perde Düğmesi Çeşitleri: 19 TL

Prime 3D Puzzle: 379 TL
Dengeli Tahtalar Kutu Oyunu: 399 TL
Hareketli Gözlü Kitaplar: 59 TL
GoKidy Oyun Hamuru: 145 TL
Çanta Şekilli Boyanabilir Hayvanlar: 109 TL
Stickerli Oyun Defteri: 79 TL

Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon: 799 TL
4x4 Metal Arabalar: 299 TL
Tombul Kamyon: 299 TL
Oyuncak Futbol Sahası: 279 TL
GoKidy Sürtmeli Dinozor İş Araçları: 125 TL

