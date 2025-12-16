CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
BİM katalog 16 Aralık Salı: Bebek bezi, deterjan ve kozmetikte kaçmaz fırsatlar!

BİM katalog 16 Aralık Salı: Bebek bezi, deterjan ve kozmetikte kaçmaz fırsatlar!

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu, 16 Aralık Salı günü raflarda yerini alaca ürünlerin tanıtımıyla yayına girdi. Kışa özel ihtiyaçlarınız ve ev ekonominiz için süper fırsatlar başladı. Peros Toz Deterjan 10 kg'da, Jenny & Willy Bebek Bezi Ayın Fırsat Paketi'nde dev indirimler! Ayrıca şampuan, makyaj aksesuarları ve sıcacık çoraplar BİM raflarında! İşte Bim 16 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 09:05



BİM katalog 16 Aralık Salı: Bebek bezi, deterjan ve kozmetikte kaçmaz fırsatlar!

Yarım yağlı taze beyaz peynir Aknaz 2000 g: 269 TL

Bütün piliç Erpiliç 1000 g: 54,90 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Teksüt 1000 g: 299 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri Aknaz 1500 g: 299 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 100 g: 229 TL

Tam Yağlı Süzme Peynir Bahçıvan 2x250 g: 109 TL

Pınar Labne 3x180 g: 149 TL

BİM katalog 16 Aralık Salı

İçecek Çeşitleri Pepsi/Lipton 4x250 ml: 99 TL

Kuru Meyve Çeşitleri: 62 TL

Mısır Çerezi Cheetos 240 g: 89 TL

Cips Ruffles Original/Doritos Taco: 94,50 TL

Protein Bar Fellas 45 g: 59 TL

BİM 16 Aralık aktüel ürünler listesi

Toz Deterjan Peros 10 kg: 299 TL

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket: 319 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı Peros 5 kg: 125 TL

Ultra Çamaşır Suyu Hyper Hypo: 99 TL

Bulaşık Makinesi Kapsül Finish Quantum Özel Seri: 369 TL

Bu Salı Bim'de ne var? 16 Aralık

