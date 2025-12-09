Kral Kaybederse yeni bölüm izle | Star TV Kral Kaybederse 30. bölüm izle

CANLI SKOR ANA SAYFA
Star TV ekranlarında yayınlanan ve yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Kral Kaybederse dizisinin yeni bölümü büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, her hafta izleyicileri ekran başına topluyor. “Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” soruları araştırılırken, dizi takipçileri aynı zamanda yeni bölüm izleme linki için arayışlarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:31 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 08:22
Kral Kaybederse yeni bölüm izle

"Kral Kaybederse yeni bölüm ne zaman?" sorusu, diziyi takip eden seyirciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Star TV'de ekrana gelen ve yapımını OGM Pictures'ın yürüttüğü başarılı yapım, yayınlanan son bölümün ardından yine merak uyandırdı. Yeni bölümün yayın günü, saati ve kanal bilgisi izleyiciler tarafından araştırılırken, Kral Kaybederse yeni bölüm izleme linki de en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Diziye dair güncel bilgiler, Star TV'nin resmi yayın akışında paylaşılıyor.

KRAL KAYBEDERSE 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan, Semra'nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alır. Büyük bir yıkıma uğrayan Kenan, çaresizlik içinde İsmail'in evine sığınır. Bu sırada dostlarının ona koyduğu karşı tavır ise onu derinden yaralar.

Öte yandan Fadi, yeni şirket ortaklığını resmen duyurur; kariyerinde önemli bir adım atarken Bahar'ı da yönetici asistanı olarak işe alıp ona büyük bir destek olur. İsmail ve Ayşe, tüm iyi niyetleriyle Kenan'a yardım etmeye çalışsalar da, evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan kimseyi rahat bırakmaz.

Kenan'ın iyice kötüleştiğini gören İsmail, çareyi Handan'dan yardım istemekte bulur. Tam bu sırada Kenan'ın geçirdiği kalp kriziyle, Kenan için bambaşka bir dönemin kapısı aralanmak üzeredir.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Murat Garipağaoğlu, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ömer Duran, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR, NE ANLATIYOR?

Kral Kaybederse, Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte hayatların nasıl değiştiğini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyacak. Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu bu hikaye, izleyiciyi bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bu serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece bir başlangıç olacak.

