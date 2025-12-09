İstanbul kar yağışı! İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM’dan açıklama

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul’da havaların hızla soğumasıyla birlikte vatandaşlar “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Şehir genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi, kar ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 09:52
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte megakentte İstanbul kar yağışı beklentisi artıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna dair ilk ipuçları hem Meteoroloji'den hem de AKOM'dan geldi. Kurumdan yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hafta boyunca hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek. AKOM, özellikle yüksek bölgelerde kar ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Şehir genelinde kuvvetli soğuk hava dalgasının etkili olması beklenirken, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı için kritik tarihler netleşmeye başladı. Meteoroloji, ay ortasında kar yağışının İstanbul'da etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji kaynaklarından gelen son verilere göre, Aralık ayının son haftasında İstanbul genelinde sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. Özellikle yılbaşı gecesine doğru kentte hissedilen sıcaklıkların sıfır derecenin altına gerilemesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olması için atmosfer koşullarının henüz tam anlamıyla uygun olmadığını belirtiyor. Tahminlere göre, Aralık ayının son günlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görülebilir; fakat şehir genelinde kar örtüsü oluşacak kadar güçlü bir yağış ihtimali düşük görünüyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da lapa lapa kar yağışı ve yer yer kar birikintisi oluşturabilecek sistemlerin Ocak ayının ilk günlerinden itibaren daha olası olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle yılbaşı gecesi soğuk hava etkisini iyice hissettirse de, yoğun kar yağışının büyük ihtimalle Ocak başına sarkabileceği tahmin ediliyor.

YILBAŞI GECESİ KAR YAĞACAK MI?

Kısacası, İstanbullular yılbaşı gecesini buz gibi bir havada karşılayacak olsa da, beklenen kar manzaralarının görülmesi için birkaç gün daha sabretmek gerekebilir. Hava durumundaki yeni gelişmeler için güncel meteoroloji raporları takip edilmeli.

