Fırtına uyarısı! MGM’den kuvvetli yağış ve kar alarmı: 8 ilde sarı-turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Açıklamaya göre; yurdun batısı ve kuzey kesimleri başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak, yüksek rakımlı alanlarda ise kar yağışı etkili olacak. Ayrıca, yağışla birlikte rüzgârın fırtına ve yer yer tam fırtına seviyesine çıkabileceği belirtiliyor. MGM, vatandaşları sel, su baskını, ani dolu, ulaşımda aksamalar, tipi, çatı uçması ve hortum gibi risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hafta sonu planı olanlar ise "Hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Aralık hava durumu raporu, bölgesel değerlendirmeler ve riskin yüksek olduğu illere ilişkin son dakika meteoroloji açıklamaları…

YURT GENELİNDE YAĞIŞ HÂKİM: METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre Türkiye, yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken yağışlar birçok bölgede gün boyunca etkisini sürdürecek. Özellikle Marmara'nın doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu genelinde yağmur geçişleri görülecek. Ayrıca Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Kırklareli'nin kuzey ilçeleri de yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.

Yağışların önemli bir bölümü yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Güney Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde ise zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji, özellikle Muğla kıyıları, Antalya merkez ve çevresi, Mersin, Kahramanmaraş, Isparta'nın güney ilçeleri ile Adana'nın kuzey ve batı bölgelerinde yağışların zaman zaman cü dalgalanarak kuvvetli sağanak şeklinde görüleceğini açıkladı.

Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ile batı kesimleri için de şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde sele yol açabilecek kısa süreli ve etkili yağışlar bekleniyor.

📆6 Aralık 2025 Cumartesi☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/bq6HOKVv8i — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 6, 2025

AKOM'DAN İSTANBUL'A FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları hafta sonu için ciddi şekilde uyardı. Yapılan açıklamaya göre 6-8 Aralık 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 10°C seviyelerine kadar düşeceği ve özellikle cumartesi gecesinden itibaren kentin geneline kuvvetli sağanak ile gök gürültülü yağışın hâkim olacağı belirtildi.

AKOM'un değerlendirmesine göre, yağışlara fırtına ve kısa süreli şiddetli rüzgâr da eşlik edecek. Pazar gününün öğle saatlerinden itibaren ise hem yağış hem de rüzgârın etkisinin artacağı, hava olaylarının pazartesi sabahına kadar yer yer çok kuvvetli şekilde devam edebileceği kaydedildi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyor. Yağışla birlikte lokal sıcaklık değişimleri görülse de genel tabloda sert bir soğuma beklenmiyor. Özellikle İç ve Doğu kesimlerde gece sıcaklıklarında belirgin düşüşler yaşanabilir; ancak gündüz değerlerinin normal seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

8 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM: SEL RİSKİ ARTTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların etkisini artırdığı Akdeniz ve Ege hattında 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Söz konusu uyarı listesinde:

Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin, İzmir ve Muğla bulunuyor. Bu illerde:

Kuvvetli sağanak yağış,

Yer yer gök gürültülü sağanak,

Fırtına ve kısa süreli şiddetli rüzgâr,

Ani sel, su baskını, taşkın,

Ulaşımda aksama,

Ağaç ve direk devrilmeleri,

Çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.