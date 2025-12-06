CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Deprem son dakika! Az önce deprem mi oldu, nerede? 6 Aralık AFAD ve Kandilli

Son dakika deprem haberleri... Fay hatları üzerinde kurulu ülkemizde son depremler, vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Aralık Cumartesi gününün ilk saatlerinden sabaha dek, ülke genelinde 40'ı aşkın sarsıntı kaydedildi. Tamamı küçük ölçekli olan depremlerden en çok dikkat çekenleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaydedildi. Balıkesir'de 27 Ekim'de yaşanan 6,1 şiddetindeki sarsıntının artçıları olduğu düşünülen depremin yanı sıra ülke genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri sizler için derledik. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 6 ARalık 2025 tarihli son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 07:28
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. 6 Aralık gününün ilk saatlerinden itibaren küçük ölçekli 40'ı aşkım sarsıntı kayıtlara geçti. Sürekli devam eden sismik hareketlilik sebebiyle meydana gelen düşük şiddetteki depremler, vatandaşlar tarafından hissedilmezken bu kayıtlardan en şiddetlisi Balıkesir'deki 3,6 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet kayıtlarında Balıkesir'deki depremin detayları ele alınırken ülke genelindeki son depremler de listelendi. İşte detaylar...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, ülkemiz 6 Aralık Cumartesi gününe sarsıntılarla başladı. Gece saat 03.21'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan sarsıntı, bölge halkı tarafından hissedilirken sarsıntının etkisi çevredeki illere yansımadı. Şiddeti 3,6 olarak ölçülen depremin ardından yine aynı bölgede sabah 06.06 sıralarında bir sarsıntı dada kaydedildi. Bu kez depremin şiddeti 3,0 olarak kayıtlara geçti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ için tıklayın

AFAD son depremler listesi 6 Aralık 2025

👉 KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ için tıklayın👈

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 6 Aralık 2025

AHaber CANLI YAYIN

