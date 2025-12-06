Regaip Kandili ne zaman? 2025 bu yıl Regaip Kandili hangi güne denk geliyor?

Regaip Kandili ne zaman? Aralık ayında idrak edilecek bu mübarek gece, üç ayların başlangıcını müjdelemesi bakımından da ayrı bir öneme sahip. Manevi atmosferiyle milyonlarca Müslümanın dualar ve ibadetlerle değerlendirdiği Regaip Kandili'nin hangi güne denk geldiği, bu özel geceye hazırlık yapmak isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Regaip Kandili tam olarak ne zaman kutlanacak? İşte yılın son kandiline dair merak edilen detaylar…

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili, İslam alemi için büyük bir manevi değere sahip olan mübarek gecelerden biridir. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen bu özel gece, rahmet, mağfiret ve ilahi lütufların arttığı bir zaman dilimi olarak kabul edilir. "Regaip" kelimesi Arapça kökenlidir ve "arzulanan, istenen, değer verilen şey" anlamına gelir. Bu nedenle Regaip Kandili, Allah'ın kullarına bolca rahmet ve ihsan sunduğu, duaların geri çevrilmediğine inanılan mübarek bir gecedir.

Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı katlanır, tövbe ve istiğfar kapılarının açıldığına inanılır. Müslümanlar; namaz, Kur'an-ı Kerim okuma, dua etme ve sadaka verme gibi ibadetlerle bu anlamlı geceyi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır. Regaip Kandili aynı zamanda insanlara manevi bir yenilenme fırsatı sunar; nefsi arındırma, geçmişi gözden geçirme ve geleceğe daha bilinçli bir şekilde yönelme imkânı verir.

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ

Alimlerin ortak görüşüne göre Regaib gecesi şu ibadetlerle değerlendirilebilir:

Dua etmek

Tövbe ve istiğfarda bulunmak

Nafile namaz kılmak

Kur'an-ı Kerim okumak

Sadaka vermek ve hayırlarda bulunmak

Kur'an ve sahih hadislerde bu geceye özgü belirli bir namaz veya ibadet şekli bildirilmemiştir. Ancak bu durum, gecenin manevi atmosferinin değerlendirilmesine engel değildir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam dünyası için önemli mübarek gecelerden biri olan Regaip Kandili'nin bu yıl ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Dini takvime göre 2025 yılında Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi kutlanacak.

REGAİP GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

1. Oruç Tutmak

Receb ayının ilk cuma gecesini karşılayan perşembe günü oruç tutmak, Allah dostlarının tavsiyeleri arasındadır. Bazı alimler hem perşembe hem cuma günleri tutulabileceğini, bazıları ise sadece cuma gününün yeterli olacağını ifade eder.

2. Kaza ve Nafile Namaz Kılmak

Bu gecenin en önemli değerlendirme şekillerinden biri namaz kılmaktır. Namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları tavsiye edilir. Hak dostları geceyi nafile namazlarla ihya etmenin faziletine dikkat çekmiştir.