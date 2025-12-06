CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi: 6-7 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 6-7 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa'da yaşayan vatandaşlar, 6-7 Aralık 2025 BUSKİ su kesintisini sorguluyor. BUSKİ tarafından yapılan planlı bakım, arıza giderme ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde geçici su kesintileri uygulanıyor. "Bursa'da sular ne zaman gelecek?" sorusu ise günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, 6-7 Aralık Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 10:28
Bursa BUSKİ su kesintisi: 6-7 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA 6-7 ARALIK SU KESİNTİSİ

GEMLİK-KURŞUNLU
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 26/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye, Yüzbaşı Sabribey mahalleri ve civarında 26.11.2025 - 07.12.2025 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 6-7 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA 6-7 ARALIK SU KESİNTİSİ

OSMANGAZİ-ALACAMESCİT
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/12/2025 11:30

Kesim Tarihi:

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ ; C1_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Alacamescit Mahallesi Okçular Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.12.2025 Tarihinde 10:30 ile 11:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

OSMANGAZİ-DEMİRTAŞ BARBAROS
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 02/12/2025 08:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Osmangazi Ilcesi Demirtas Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve civarinda 02.12.2025 - 08.12.2025 tarihleri arasinda 08.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 6-7 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA 6-7 ARALIK SU KESİNTİSİ

NİLÜFER-ALTINŞEHİR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 06/12/2025 16:00

Kesim Tarihi: 06/12/2025 10:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4 B - 61 Alt Bölgesinde Bulunan, Altnşehir Mahallesi 227. Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.12.2025 Tarihinde 10:00 ile 16:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

NİLÜFER-DOĞANKÖY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/12/2025 19:00

Kesim Tarihi: 05/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve civarında 07.12.2025 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur.

SON DAKİKA
4
