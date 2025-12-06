Bursa BUSKİ su kesintisi: 6-7 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
GEMLİK-KURŞUNLU
MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY
BURSA 6-7 ARALIK SU KESİNTİSİ
OSMANGAZİ-ALACAMESCİT
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/12/2025 11:30
Kesim Tarihi:
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ ; C1_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Alacamescit Mahallesi Okçular Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.12.2025 Tarihinde 10:30 ile 11:30 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
OSMANGAZİ-DEMİRTAŞ BARBAROS
Planlanan Başlangıç Tarihi: 02/12/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 08/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 02/12/2025 08:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Osmangazi Ilcesi Demirtas Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve civarinda 02.12.2025 - 08.12.2025 tarihleri arasinda 08.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
BURSA 6-7 ARALIK SU KESİNTİSİ
NİLÜFER-ALTINŞEHİR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 06/12/2025 16:00
Kesim Tarihi: 06/12/2025 10:00
Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4 B - 61 Alt Bölgesinde Bulunan, Altnşehir Mahallesi 227. Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 06.12.2025 Tarihinde 10:00 ile 16:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
NİLÜFER-DOĞANKÖY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 05/12/2025 19:00
Kesim Tarihi: 05/12/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve civarında 07.12.2025 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur.
DİĞER