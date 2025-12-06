Ankara su kesintisi: ASKİ Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi son dakika! ASKİ açıklamasıyla sular ne zaman gelecek? Başkentte bazı bölgelerde yaşanan su kesintisi, özellikle ev halkı ve işletmeler tarafından merak ediliyor. ASKİ'nin resmi açıklamasına göre kesinti, planlı altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. Ankara'da hangi bölgelerde suyun verileceği ve tahmini süreyle ilgili bilgiler, haberimizde ayrıntılı şekilde yer alıyor. Peki, ASKİ Ankara'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti devam ediyor? İşte Ankara'daki güncel su kesintisi bilgileri ve vatandaşların dikkat etmesi gereken detaylar…

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Su tüketiminde tasarruf olmayınca, kuraklık da devam ettiği için suyu çok hesaplı ve dengeli şekilde vermemiz gerekiyor. Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz." dedi.

"Suyun sınırlı olduğunu bilerek davranmamız gerekiyor"

Son zamanlardaki kuraklık sorununa dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaşanan kuraklık aynı düzeyde sürerse, elimizdeki suyu günde ortalama 1 milyon 300 bin metreküp verecek şekilde kullanarak 2026 yılının sonuna kadar idare edebileceğimizi öngörüyoruz. Elimizdeki suyun sınırlı olduğunu bilerek davranmamız gerekiyor. Bahçeleri sulayalım, arabaları yıkayalım, tarlayı sulayalım, eğer böyle şeylerle devam edeceksek, ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde su yetiştiremezsiniz. Vatandaşımızın da dikkatli olması gerekiyor."

Akçay, başkentte son dönemde yaşanan kesintilerin çoğunun arızalardan kaynaklandığını, su hatlarının eski olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan sabır göstermelerini istedi.

Gelecek yıl su tarifesine zam yapılmayacağını duyuran Akçay, "Enflasyona oranla otomatik olarak artıyor. 15 ila 30 metreküp su tüketen aboneler için konutlarda su tarifesi fiyatını artırdık. Abonelerimizin daha makul seviyelerde kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Genel olarak baktığımızda bu metreküpün üzerinde tüketen abonelerimizin havuz doldurduklarına, bahçe suladıklarına, araba yıkadıklarına şahit oluyoruz." dedi.

ASKİ GÜNCEL SU KESİNTİSİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 6.12.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 04:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Sayın Abonelerimiz;P9 pompa istasyonunda meydana gelen öngörülemeyen arıza nedeni ile 06.12.2025 Cumartesi günü gece 00.00 ile 06.12.2025 Cumartesi günü 04:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Battalgazi, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Ulubey, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Aydınlıkevler, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Hacettepe

MAMAK

Arıza Tarihi: 6.12.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 05:00:00

Detay: Suyun Üst Kotlara Erişim Tarih ve Saati: 07.12.2025-22:00 Altındağ İlçesi,P-9 pompa istasyonu içerisindeki 1000lik vana değişimi için planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Mamak ilçesinin tamamı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 6.12.2025 03:00:00

Tamir Tarihi: 6.12.2025 11:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Anadolu Mahallesi 494 sokak içerisinde Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı 100 duktil boru arızası nedeni ile su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi bir kısmı

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ