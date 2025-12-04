CANLI SKOR ANA SAYFA
Veliaht yeni bölüm fragmanı izle | Veliaht 13. bölüm fragmanı Show TV

Veliaht yeni bölüm fragmanı izle | Veliaht 13. bölüm fragmanı Show TV

Show TV ekranlarının Esenler Otogarı'nın kaosunu ekrana taşıyan dizisi Veliaht'ın yeni bölümü, seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan gelişmelerle ağızları yüreklere getiren Veliaht'ın 13. bölüm fragmanı, arama motorlarında sorgulanıyor. Son bölümde Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken sandıktan çıkan ismi etkileyecek mi? İşte Veliaht yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 09:35 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025 Perşembe 08:28
Veliaht yeni bölüm fragmanı izle | Veliaht 13. bölüm fragmanı Show TV

Veliaht, 13. bölümüyle yeniden izleyiciyi ekrana çekmeye hazırlanıyor. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolde olduğu dizi, Esenler Otogarı'ndaki sert atmosferde şekillenen bir aile içi güç savaşını merkeze alıyor. Karslı kardeşler arasındaki rekabet ve entrika ile şekillenen dizi miras, güç ve intikam temalarını güçlü bir dramla buluşturuyor. Veliaht'ın 13. yeni bölüm fragman detaylarını haberimizde derledik...

Show TV Veliaht yeni bölüm fragmanı izle

Veliaht tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Veliaht yeni bölüm izle

VELİAHT GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Esenler Otogarı'nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler.

Veliaht 12. bölüm konusu

Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa'yı Esenler Otogarı'nda saklamak için Timur'dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan'ın son çaresi Yahya'dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.

