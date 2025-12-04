Veliaht yeni bölüm fragmanı izle | Veliaht 13. bölüm fragmanı Show TV

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Veliaht, 13. bölümüyle yeniden izleyiciyi ekrana çekmeye hazırlanıyor. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrolde olduğu dizi, Esenler Otogarı'ndaki sert atmosferde şekillenen bir aile içi güç savaşını merkeze alıyor. Karslı kardeşler arasındaki rekabet ve entrika ile şekillenen dizi miras, güç ve intikam temalarını güçlü bir dramla buluşturuyor. Veliaht'ın 13. yeni bölüm fragman detaylarını haberimizde derledik...

Show TV Veliaht yeni bölüm fragmanı izle Veliaht tüm bölümler | TIKLA-İZLE

VELİAHT GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Esenler Otogarı'nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler.

Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa'yı Esenler Otogarı'nda saklamak için Timur'dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan'ın son çaresi Yahya'dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.