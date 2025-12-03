Asgari ücret için yeni teklif masada: 5+5+1 formülü nedir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Asgari ücrette 2026 zammı için gözler komisyon toplantılarına çevrildi. Bu sene yapılacak toplantılara katılmama kararı alan işçi kanadı temsilcisi TÜRK-İŞ için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan devreye girdi. Tüm tarafların masada olması için çağrı yapan Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a komisyonun yapısının değişmesi için teklifte bulundu. 5+5+1 ara formülü için çalışmaların başlatıldığı öğrenilirken vatandaşlar, '5+5+1 formülü nedir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:09
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının Aralık ayının ilk haftasında başlaması beklenirken kritik toplantıların öncesinde işçi kanadının lehine bir gelişme yaşandı. Geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmaların ardından TÜRK-İŞ, yapı değişene kadar asgari ücret toplantılarına katılmayacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantılar başlamadan önce tüm tarafları masada görmek istediklerine yönelik çağrı yaptı ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a komisyonun yapısının değişmesi için teklifte bulundu. 5+5+1 formülünü içeren teklifin detaylarını sizler için derledik.

Asgari ücret zammında 5+5+1 formülü nedir?

ASGARİ ÜCRETTE 5+5+1 FORMÜLÜ NEDİR?

Bakanlık tarafından gündeme alınan 'ara model' önerisiyle, mevcutta işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilciyle toplam 15 kişiden oluşan komisyonun yapısında değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, işçi ve işveren tarafının temsil gücü 5'er kişiyle aynı şekilde korunurken, hükümet kanadından katılımın 1 üyeye kadar düşürülmesi üzerinde duruluyor. TÜRK-İŞ'e sunulan bu yeni modelle, komisyonda hükümeti temsil eden üyenin hakemlik etkisinin artırılması hedefleniyor. Bakanlığın hazırladığı teklif TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu tarafından onaylanırsa, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki sürece dahil olması bekleniyor.

Bakan'dan TÜRK-İŞ'e 5+5+1 teklifi!

ENFLASYON ORANI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Aralık Çarşamba günü açıklayacağı Kasım ayı enflasyon rakamları da asgari ücret zammında kritik öneme sahip. 2026 yılında asgari ücrete yıllık enflasyon oranında zam yapılması gündemde. Ancak 12 aylık enflasyon, Ocak ayının 3'ünde açıklanacak rakamlarla netlik kazanacak.

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? MASADAKİ RAKAMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek ilk görüşmede, sürecin işleyişine dair takvimin oluşturulması bekleniyor. Devam eden toplantılarda ise tarafların beklentileri, ekonomik veri ve analizler ile yapılan çalışmalar masaya yatırılacak. Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda, asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılır ve artış yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.

Zam OranıZamlı NET Asgari ÜcretZamlı BRÜT Asgari Ücret
%1024.314 TL28.605
%1525.419 TL29.905
%2026.524 TL31.206
%2527.630 TL32.506
%3028.735 TL33.806
%3529.840 TL35.106
%4030.945 TL36.407
%4532.050 TL37.707
%5033.156 TL39.007

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada asgari ücret toplantılarının Aralık ayının başlarında yapılacağını duyurmuştu. Net tarih henüz belli olmazken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1. toplantısının Aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz toplanarak, işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya gelecek. Bu süreçte; temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten, optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."

