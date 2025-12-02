Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı | Star TV 30. bölüm fragman izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Geçen bölümde Semra'nın evi boşaltarak kendisini terk etmesiyle son darbeyi alan Kenan, arkadaşı İsmail'e sığındı. Günden güne daha kötüye giden ve sonunda kalp krizi geçiren Kenan Baran'a yardım elini kim uzatacak? Handan, Kenan'a yardım etmeyi kabul edecek mi? İşte Kral Kaybederse 30. bölüm detayları...

KRAL KAYBEDERSE GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Kenan, Semra'nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alır. Büyük bir yıkıma uğrayan Kenan, çaresizlik içinde İsmail'in evine sığınır. Bu sırada dostlarının ona koyduğu karşı tavır ise onu derinden yaralar.

Öte yandan Fadi, yeni şirket ortaklığını resmen duyurur; kariyerinde önemli bir adım atarken Bahar'ı da yönetici asistanı olarak işe alıp ona büyük bir destek olur.

İsmail ve Ayşe, tüm iyi niyetleriyle Kenan'a yardım etmeye çalışsalar da, evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan kimseyi rahat bırakmaz.

Kenan'ın iyice kötüleştiğini gören İsmail, çareyi Handan'dan yardım istemekte bulur. Tam bu sırada Kenan'ın geçirdiği kalp kriziyle, Kenan için bambaşka bir dönemin kapısı aralanmak üzeredir.

