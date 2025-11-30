CANLI SKOR ANA SAYFA
Akdeniz'de deprem mi oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli deprem!

Akdeniz'de deprem mi oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.48 sıralarında Akdeniz'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Bölgede yer alan illerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Antalya'da deprem mi oldu?" gibi soruların yanıtını araştırmayı sürdürüyor. Konu hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama gelirken, son dakika deprem verilerini sizler için derledik...

Akdeniz'de deprem mi oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli deprem!

SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saat 08.48'de Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş, günün ilk dakikalarından itibaren "Az önce deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Antalya'da deprem mi oldu?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Kısa süre içinde hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından güncel bilgiler paylaşılırken, bölgedeki vatandaşlar da art arda gelen açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Akdeniz depremi hakkında öne çıkan detaylar...

AKDENİZ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.48'de Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Akdeniz - [65.11 km] Kumluca (Antalya) olacak açıklanan sarsıntının 35.64 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, 13.4 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

"Pamuklara sarması lazım"
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu'ya övgü dolu sözler: "Tek kişilik dev kadro..."
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
Rafa Silva krizinde yeni gelişme!
