Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? (FIBA Dünya Kupası)

Türkiye Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta sorusu FIBA Dünya Kupası heyecanını takip eden sporseverler tarafından merak ediliyor. 2025 FIBA Dünya Kupası Eleme maçları kapsamında gerçekleşecek bu karşılaşma, Türkiye milli takımı için kritik önem taşıyor. Peki, Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:49
Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı detayları! A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Turu'nda sahne almaya hazırlanıyor. Türkiye-Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta sorusu ise sporseverler ve basketbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Turu C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön eleme aşamasından gelecek takım ile karşı karşıya gelecek. BA 2027 Dünya Kupası Eleme Turu'nda Türkiye'nin hedefi, güçlü rakipler karşısında galibiyet serisi başlatarak gruptan çıkmak ve Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamak. Ay-yıldızlı ekip, hem saha içi performansı hem de stratejik hamleleriyle turnuvanın ilerleyen aşamalarında iddialı bir tablo çizmek istiyor. Peki, Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? FIBA Dünya Kupası Eleme Turu C Grubu Türkiye-Borsa Hersek maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Turu'ndaki ilk kritik mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin açılış maçı, 27 Kasım 2025 Perşembe günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

FIBA DÜNYA KUPASI TÜRKİYE-BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve ay-yıldızlı ekip için büyük bir sınav niteliği taşıyor. Türkiye-Bosna Hersek mücadelesi, milli takımın eleme turundaki performansını belirleyecek önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Dünya Kupası Eleme Turu C Grubu Türkiye-Borsa Hersek Eleme Turu maçı TRT 1'de yayınlanacak.

ELEME GRUPLARINDA İLERLEME ŞARTLARI NELER?

FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme Turu'nda gruplarda yer alan ilk üç sıradaki takımlar, bir sonraki aşamaya yükselerek I, J, K ve L gruplarını oluşturacak. Bu aşamalarda da gruplarında ilk 3'e girmeyi başaran takımlar, doğrudan FIBA 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak. Türkiye milli takımı, zorlu rakipler karşısında eleme grubundan çıkmayı hedefliyor ve her maçın önemi büyük.

MİLLİ TAKIMIN ELEME MAÇI TAKVİMİ

  • 27 Kasım 2025 Perşembe: Türkiye – Bosna Hersek

  • 30 Kasım 2025 Pazar: A Ön Eleme Grubu İkincisi – Türkiye

  • 27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan – Türkiye

  • 2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye – Sırbistan

  • 2 Temmuz 2026 Pazar: Bosna Hersek – Türkiye

  • 5 Temmuz 2026 Çarşamba: Türkiye – A Ön Eleme Grubu İkincisi

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
