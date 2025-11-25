CANLI SKOR ANA SAYFA
Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı | Star TV 29. bölüm fragman izle

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı | Star TV 29. bölüm fragman izle

Kral Kaybederse, son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Star TV'nin sevilen dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanmış ve gerçek bir hikayeye dayanıyor. Son bölümde Kenan Baran'ın iflas etmesiyle tüm dengeler değişti. Kenan'ın hayatına giren Semra, kendi hayatını yeniden kurmaya çalışan Fadi ve uçurumun kenarında olan Kenan... Kimi neler bekliyor? İşte Kral Kaybederse 29. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:56 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 15:38
Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı | Star TV 29. bölüm fragman izle

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Geçen bölümde boşanmanın ardından gelen hacizlerle hayatı alt üst olan Kenan, evinden ofisine kadar her şeyini kaybetti ve arkadaşlarının yardımıyla daha mütevazı bir eve taşındı. Dr. Gülser'in desteğiyle toparlanmaya çalışan Kenan'ın hayatına giren sürpriz isim Semra, neyi, nasıl değiştirecektir?

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı izle

Kral Kaybederse tüm bölümler izle

Kral Kaybederse yeni bölüm izle

KRAL KAYBEDERSE GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser'e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.

Kral Kaybederse son bölüm

Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan'ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra'nın sınır tanımayan tavırları, Kenan'ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı izle

Kral Kaybederse tüm bölümler izle

Kral Kaybederse 28. bölüm kesintisiz izle!

