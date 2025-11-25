CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı | Kanal D 29. bölüm fragman izle

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı | Kanal D 29. bölüm fragman izle

Kral Kaybederse, son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kanal D'nin sevilen dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanmış ve gerçek bir hikayeye dayanıyor. Son bölümde Kenan Baran'ın iflas etmesiyle tüm dengeler değişti. Kenan'ın hayatına giren Semra, kendi hayatını yeniden kurmaya çalışan Fadi ve uçurumun kenarında olan Kenan... Kimi neler bekliyor? İşte Kral Kaybederse 29. bölüm fragmanı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı | Kanal D 29. bölüm fragman izle

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Geçen bölümde boşanmanın ardından gelen hacizlerle hayatı alt üst olan Kenan, evinden ofisine kadar her şeyini kaybetti ve arkadaşlarının yardımıyla daha mütevazı bir eve taşındı. Dr. Gülser'in desteğiyle toparlanmaya çalışan Kenan'ın hayatına giren sürpriz isim Semra, neyi, nasıl değiştirecektir?

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı izle

Kral Kaybederse tüm bölümler izle

Kral Kaybederse yeni bölüm izle

KRAL KAYBEDERSE GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Kenan, boşanmanın hemen ardından gelen haciz kararıyla hayatının en sarsıcı dönemine girer. Evinden ofisine kadar her şeye el konurken, arkadaşlarının desteğiyle daha mütevazı bir eve taşınır. Kontrolün tamamen elinden kaydığını hisseden Kenan, geceleri kabuslarla uyanır, titreme nöbetleri geçirir ve sonunda Dr. Gülser'e giderek çocukluk travmalarıyla ve iflasın ağırlığıyla yüzleşir.

Kral Kaybederse son bölüm

Bu dönemde yeniden ilaç tedavisine başlayan Kenan'ın hayatına Semra adında sürpriz bir kadın girer. Semra'nın sınır tanımayan tavırları, Kenan'ın arkadaşlarında şüphe uyandırırken, Kenan ise çöküşün ortasında bu beklenmedik yakınlığa kapılır. Öte yandan, Fadi yeni evine yerleşir; düzen kurmaya ve işine yeniden sarılmaya çalışarak yeni hayatına merhaba der.

Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı izle

Kral Kaybederse tüm bölümler izle

Kral Kaybederse 28. bölüm kesintisiz izle!

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen gelişmesi! Union SG maçında...
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Son dakika: İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Cimbom'dan transfer kapışması!
Lewa'dan F.Bahçe'ye transfer şartı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit'te Şampiyonlar Ligi sınavı! Eczacıbaşı Dynavit'te Şampiyonlar Ligi sınavı! 11:44
Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek! Beşiktaş BOA, Charnay Basket'i konuk edecek! 11:35
Fenerbahçe Opet, Olympiakos'a konuk olacak! Fenerbahçe Opet, Olympiakos'a konuk olacak! 11:25
G.Saray 4. formasını yıldızları ile tanıttı! G.Saray 4. formasını yıldızları ile tanıttı! 11:21
Osimhen gelişmesi! Union SG maçında... Osimhen gelişmesi! Union SG maçında... 11:20
Napoli-Karabağ maçı detayları! Napoli-Karabağ maçı detayları! 11:19
Daha Eski
Galatasaray FIBA Avrupa Ligi’nde son maçına çıkıyor! Galatasaray FIBA Avrupa Ligi’nde son maçına çıkıyor! 10:54
Marsilya-Newcastle United maçı detayları! Marsilya-Newcastle United maçı detayları! 10:52
Cimbom'dan transfer kapışması! Cimbom'dan transfer kapışması! 10:47
Alperen Şengün Rockets’ı zaferle taşıdı! Alperen Şengün Rockets’ı zaferle taşıdı! 10:42
Manchester City-Bayer Leverkusen maçı detayları! Manchester City-Bayer Leverkusen maçı detayları! 10:35
Kayserispor ilk kez yenildi! Kayserispor ilk kez yenildi! 10:29