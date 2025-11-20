Vatandaşlık maaşı nedir? Kimler başvurabilir, ne kadar ödenecek?

Dar gelirli vatandaşlar için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan vatandaşlık maaşında geri sayım başladı. Geliri belli bir seviyenin altında kalan ailelere ödenecek Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için düğmeye basıldı. İlk etapta yalnızca pilot illerde uygulamaya alınacak olan sistem, 'Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı' ile dar gelirlilere destek olacak. İşte 'vatandaşlık maaşı' detayları...

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, a ylık geliri belirli bir seviyenin altında kalan hanelere düzenli ödeme yapılmasını öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için hazırlık süreci resmen başlatıldı. Bu kapsamda hem Cumhurbaşkanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortak bir çalışma yürütüyor. Belirlenen gelir eşiğinin altında kalan ailelere verilecek "vatandaşlık maaşı"nın 2026 itibarıyla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Sabah'ın haberine göre, proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Aile Bakanlığı tarafından detaylandırılırken, hazırlıkların önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Planlamaya göre sistem, ilk etapta seçilecek pilot illerde deneme uygulamasıyla başlayacak ve ardından tüm ülkeye yayılacak. Pilot bölgelerin hangi şehirler olacağı henüz kesinleşmese de, milli geliri en düşük olan iller, deprem bölgesindeki yerleşimler ve büyükşehirlerin, kent yoksulluğunun yoğun olduğu semtlerinin öncelikli olarak değerlendirileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK ?

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) i le uyumlu şekilde geliştirilen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, hanelerin belirli bir gelir seviyesinin altına düşmemesini garanti etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ailelere "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" verilecek. Uygulamanın temelinde ise yıllık bir gelir eşiğinin belirlenmesi yer alacak. Bu rakam, yoksulluk sınırına ya da asgari ücrete paralel bir tutar olarak belirlenecek.

Sistemin en önemli unsuru, hanenin mevcut geliri ile belirlenen minimum geçim tutarı arasındaki fark ın devlet tarafından karşılanacak olması.

Örneğin yıllık gelir sınırı 20 bin lira olarak açıklanırsa ve aile gelirinin 16 bin lira olduğu tespit edilirse, devlet her ay 4 bin liralık gelir tamamlayıcı ödeme yapacak. Hiç geliri olmayan ailelere ise iş bulunana kadar belirlenen tutar kadar aylık destek sağlanacak.

Bu yeni sosyal destek planıyla amaçlanan, gelirden en düşük payı alan kesimlerin yaşam standartlarını yükselterek gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmak. Sistem, Orta Vadeli Plan'da (OVP) da yer alan "aile odaklı ve fert başına asgari geliri garanti eden bütünleşik sosyal yardım programı" yaklaşımının somut bir adımı olarak öne çıkıy or. OVP'de ayrıca programın iş gücüne katılımı engellemeyecek şekilde tasarlanacağı belirtilmişti.

VATANDAŞLIK MAAŞI NASIL ÖDENECEK?

Yoksulluk sınırı veya asgari ücret benzeri yıllık bir gelir eşiği belirlenecek. Hane geliri bu sınırın altında kalıyorsa aradaki fark, aylık "tamamlama maaşı" olarak ödenecek. Örneğin aylık sınır 20 bin TL, gelir 16 bin TL ise aileye 4 bin TL ödeme yapılacak. İlk olarak pilot illerde uygulanacak. Pilot sonuçlarının ardından sistem ülke geneline yaygınlaştırılacak.