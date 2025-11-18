CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Altın fiyatları CANLI 18 Kasım 2025: Gram altın ne kadar oldu? Atın alış-satış fiyatları!

Bugün altın ne kadar? 18 Kasım kapalı çarşı altın fiyatları ne? Altın fiyatları, 18 Kasım 2025 itibarıyla yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, FED faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirlemeye devam ediyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anlık olarak takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın fiyatları CANLI 18 Kasım 2025: Gram altın ne kadar oldu? Atın alış-satış fiyatları!

Altın fiyatları, 18 Kasım 2025 tarihinde yeniden gündemde. Haftaya dalgalı başlayan altın piyasalarında, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Küresel enflasyon, faiz politikaları ve dolar kurundaki hareketler, altın fiyatlarında belirleyici faktörler olmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları kaç TL? Gram altın bugün kaç lira? Yatırımcılar alım için doğru zaman mı beklemeli? Bu sorular, piyasadaki son gelişmeler ışığında yatırımcıların araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Altına yatırım yapmak isteyenler, canlı altın fiyatları ekranını, anlık alış-satış tablosunu ve piyasa analizlerini yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, 18 Kasım Salı altın fiyatları ne oldu? Gram altın düştü mü? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL? İşte detaylar!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının 18 Kasım Salı itibarıyla güncel alış fiyatı 5.486,31 TL iken satış fiyatı 5.487,10 TL'dir.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

18 Kasım Salı çeyrek altının alış fiyatı 9.260,00 TL; satış fiyatı ise 9.345,00 TL'dir.

YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altının alış fiyatı 18.520,00; satış fiyatı 18.679,00 TL'dir.

👉 18 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

18 Kasım Salı günü itibariyle canlı altın fiyatları şöyle:

Gram Altın Alış: 5.486,31₺

Gram Altın Satış: 5.487,10₺

Çeyrek Altın Alış: 9.260,00₺

Çeyrek Altın Satış: 9.345,00₺

Yarım Altın Alış: 18.520,00₺

Yarım Altın Satış: 18.679,00₺

Tam Altın Alış: 36.756,90₺

Ata Altın Alış: 37.905,56₺

Ata Altın Satış: 38.862,42₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.167,57₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.407,08₺

Gümüş Alış: 68,01₺

Gümüş Satış: 68,06₺

CANLI DÖVİZ KURU 18 KASIM SALI

◼ABD Doları: 42,30 (Alış) - 42,34 (Satış)

◼EURO: 49,06 (Alış) - 49,14 (Satış)

◼STERLİN: 55,63 (Alış) - 55,78 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 18 Kasım Salı günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

