Haberler Haberler 15 bin öğretmen tercih ekranı | MEB sözleşmeli öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım'da ataması yapılacak 15 bin öğretmen için tercih sürecini 17 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başlattı. Öğretmen olma hayali kuran binlerce adayın başvuruda bulunduğu sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler, 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak. 24 Kasım'da ataması gerçekleştirilecek öğretmenler, görevlerine 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlayacak. Peki 15 bin öğretmen ataması için nasıl tercih yapılır? İşte MEB tercih ekranı...

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:49
Milli Eğitim Bakanlığı'nca ataması gerçekleştirilecek 15 bin öğretmen için tercih işlemleri,17 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. On binlerce öğretmen adayının başvuruda bulunduğu atamalar için tercihler, 21 Kasım tarihinde sona erecek. 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'na göre yapılacak tercih işlemleri hakkında arama motorlarında sorgulamalar artarken 'MEB 15 sözleşmeli öğretmen ataması tercih ekranı' ve tüm detayları sizler için derledik.

15 BİN ÖĞRETMEN TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB 15 bin öğretmen atama tercih ekranı

MEB 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

  • Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
  • Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
  • Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.
  • Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.
  • Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini işaretleyecek.
  • Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
MEB 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ | TIKLA - BAŞVUR

Milli Eğitim Bakanlığı, sözlü sınavdan başarıyla geçen adayların tercih ve atama süreçlerine yönelik hazırladığı '2025 Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu erişime açtı. Buna göre öğretmen adayları, tercih edecekleri eğitim kurumlarını 17–21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik başvuru sistemi üzerinden belirleyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

