Haberler Haberler İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un bazı ilçelerinde 11 Kasım 2025 Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle birçok bölgede geçici enerji kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar ise “İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 16:30
İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 11 Kasım İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da 11 Kasım 2025 tarihinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında farklı ilçelerde enerji kesintisi uygulanacak. Özellikle Avcılar, Şişli, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler bölgelerinde elektriklerin geçici süreyle kesileceği açıklandı. İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi programı, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kademeli olarak uygulanacak. Vatandaşlar, kesinti süresince mağduriyet yaşamamak için önlem almaları konusunda uyarıldı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'ın resmi açıklamasına göre, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte enerji akışı planlanan saatlerde yeniden sağlanacak.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'un bazı ilçelerinde 11 Kasım 2025 Salı günü planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle birçok bölgede geçici enerji kesintileri yaşanacak.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ BEDAŞ

Güncel İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama işlemleri, bedas.com.tr adresinden ya da BEDAŞ mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

11 Kasım İstanbul Elektrik Kesintisi Listesi11 Kasım İstanbul Elektrik Kesintisi Listesi

11 Kasım İstanbul Elektrik Kesintisi Listesi

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ AYEDAŞ

