Bu burçlar dikkat! Merkür Retrosu 2025 ne zaman başlayacak, hangi burçları etkileyecek?

Astrolojinin en çok merak edilen gökyüzü olaylarından biri olan Merkür retrosu, 2025 yılında da etkisini güçlü bir şekilde gösterecek. Her yıl ortalama üç kez gerçekleşen bu dönem, astroloji tutkunlarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Çünkü Merkür retrosu süresince iletişim kazaları, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerde arızalar ve plan değişiklikleri sıkça yaşanabiliyor. Bu nedenle pek çok kişi "Merkür Retrosu 2025 ne zaman başlayacak, hangi burçları etkileyecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. 2025 yılı boyunca Merkür üç kez geri hareket edecek ve her biri farklı burçlarda etkisini gösterecek. Peki, Merkür Retrosu 2025 ne zaman başlayacak, hangi burçları etkileyecek?

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür retrosu, gezegenin Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesiyle oluşan bir gökyüzü hareketidir. Astrolojik olarak bu dönem, iletişim, teknoloji, seyahat, karar alma ve ilişkilerde dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi olarak kabul edilir. 2025 yılı boyunca Merkür üç kez geri hareket edecek ve her biri farklı burçlarda etkisini gösterecek.

MERKÜR RETROSU NEDEN ÖNEMLİ?

Merkür retrosu dönemlerinde genellikle yeni başlangıçlar yapmak yerine, geçmişte yarım kalan işleri tamamlamak, eksik kalan detayları düzeltmek ve planları gözden geçirmek önerilir. Aynı zamanda, yanlış anlaşılmaları önlemek adına iletişimde açık ve net olmak bu süreçte büyük önem taşır.

Astrolojik olarak Merkür retrosu, olumsuzlukların yanı sıra içsel farkındalık kazandıran, geçmişle barışmayı ve zihinsel temizlik yapmayı teşvik eden bir dönemdir. Bu nedenle paniklemek yerine, bu enerjiyi yeniden değerlendirme ve kendini geliştirme fırsatı olarak görmek gerekir.

Birinci Merkür Retrosu: 14 Mart – 7 Nisan 2025 tarihleri arasında Koç burcunda gerçekleşecek. Bu dönem özellikle Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarını etkileyecek. Ani çıkışlar, iletişimde sabırsızlık ve düşünmeden yapılan hamleler gündeme gelebilir.

İkinci Merkür Retrosu: 18 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında Aslan burcunda yaşanacak. Yaratıcılık, özgüven ve ilişkiler alanında sınavlar getirebilir. Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarının dikkatli olması gereken bir süreçtir.

Üçüncü Merkür Retrosu: 9 Kasım – 29 Kasım 2025 tarihleri arasında Yay ve Akrep burçları arasında gerçekleşecek. Bu dönem özellikle Yay, Balık, İkizler ve Başak burçları için geçmiş konuların yeniden gündeme geldiği bir zaman olacak.

MERKÜR RETROSU, JÜPİTER RETROSU VE MERKÜR–MARS KAVUŞUMU

🔄 Merkür Retrosu Etkisi Başladı

Geçtiğimiz hafta 9 Kasım'da başlayan Merkür retrosu, bu hafta etkisini çok daha belirgin biçimde hissettirmeye başlıyor. İletişim, planlama ve zihinsel süreçleri temsil eden Merkür, şu anda Mars'ın da bulunduğu Yay burcunda geri hareket ediyor. Bu gökyüzü konumu; aşırı iyimser vaatler, plansız girişimler, eğitim, seyahat ve hukuki konularda aksaklıklar, iptaller ve kafa karışıklıkları getirebilir. Bu süreçte yeni sözleşmeler imzalamak, yeni eğitimlere başlamak veya önemli yolculuklara çıkmak riskli olabilir. Merkür retrosu döneminde en doğru yaklaşım, geçmişte yarım kalmış işleri tamamlamak ve daha önce alınmış kararları gözden geçirmek olacaktır.

🏠 11 Kasım – Jüpiter Retrosu Başlıyor

Haftanın en önemli gökyüzü olayı ise 11 Kasım'da Jüpiter'in Yengeç burcunda geri hareketine başlaması. Şans, bolluk ve büyümenin temsilcisi olan Jüpiter, Mart 2026'ya kadar sürecek bir içe dönüş sürecini başlatıyor.

Bu retro, dış dünyadaki fırsatlardan çok, içsel huzura, aile bağlarına ve duygusal güvenliğe odaklanmamızı sağlıyor. "Ev, aile ve aidiyet benim için ne ifade ediyor?" ya da "Gerçekten güvende miyim?" gibi sorular ön plana çıkabilir. Jüpiter retrosu, geçmişte aile ilişkileriyle ilgili göz ardı edilmiş konuları gündeme getirerek, duygusal farkındalık kazandırabilir.

🔥 13 Kasım – Merkür Mars Kavuşumu: Sözlerin Gücü Artıyor

Haftanın en dikkat çekici diğer olayı, 13 Kasım'da geri giden Merkür'ün Mars ile Yay burcunda kavuşması olacak. Bu kavuşum, hem zihinsel hareketliliği hem de dürtüsel enerjiyi tetikliyor. Ancak her iki gezegen de abartılı ve doğrudan konuşmayı seven Yay burcunda bulunduğundan, düşünmeden söylenen sözler, ani tartışmalar ve agresif iletişim gündeme gelebilir.

Bu dönem "sözlü patlama" enerjisini taşır. Eski bir tartışma yeniden alevlenebilir; geçmişte bastırılmış fikirler aniden ortaya çıkabilir. Bu yüzden özellikle 13 Kasım civarında iletişimde sakinlik, sabır ve diplomasi büyük önem taşıyor.