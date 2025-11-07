Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Kasım Cuma ATV CANLI izle!

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 7 Kasım Cuma günü yine Türkiye gündemine damga vurdu. Gerçek olayları, kayıpları ve faili meçhul dosyaları çözmeye devam eden Müge Anlı, son bölümüyle hem stüdyoda hem sosyal medyada gündem oldu. Müge Anlı canlı izle 7 Kasım Cuma araması sabah saatlerinden itibaren Google trend listesinde üst sıralarda yer aldı. Programda bugün yeni bir kayıp dosyası, izleyicilerin nefesini kesti. Ailesi tarafından günlerdir aranan bir kişinin akıbeti araştırılırken, canlı yayına bağlanan tanıklar çarpıcı bilgiler paylaştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Kasım Cuma canlı izle, ATV canlı yayın linki, Tatlı Sert bugünkü bölüm, Müge Anlı son bölüm izle, ATV tekrar izle gibi aramalar, kullanıcıların en sık yaptığı sorgular oldu. Peki, Bugün Müge Anlı'da hangi olaylar konuşuldu?

ATV ekranlarında sabah saat 10.00'da başlayan yayında yeni tanıklar stüdyoya geldi, olayların perde arkasına dair çarpıcı detaylar paylaşıldı.

👉 Müge Anlı'ya ulaşan görgü tanığından çarpıcı açıklamalar... ''Samime'ye kimse 'kocanın cenazesine gidemezsin' demedi''

Oğulları İbrahim Kayaslan'ın ölümünden gelinlerini sorumlu tutan aile Samime Kayaslan'ın bir dönem çalıştığı okuldaki bir öğrencinin velisi ile de dedikodusunun çıktığını söylemişlerdi. Müge Anlı'ya ulaşan tanıkta Samime'nin bir veliyle ilişkisi olduğunu iddia etti.

👉 Buldan Savcılığı tarafından dosya yeniden açıldı.Telefon kayıtları bilirkişi incelemesine gönderildi.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında ailenin avukatı Ali Gürsel teslim almak istedi. Avukat Ali Gürsel, "Soruşturma derinleştirildi. İbrahim Kayaslan'ın cep telefonu daha detaylı bir inceleme için savcılığa teslim edildi" dedi. Telefon kayıtları bilirkişi incelemesine götürüldü.

👉 Olay günü İbrahim Kayaslan'ın öfkesini ne tetikledi?

İbrahim Kayaslan'ın dayı dediği kişiye attığı mesajlar konuşuldu. İddiaların odağındaki İzzet Bey, benimle ilgili bir konu olsa olaydan 2 hafta sonra böyle olmazdı dedi. Köyde yanlış bir algı yaratıldığını iddia etti.

