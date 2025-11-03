CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı depremi kaç şiddetinde oldu? Hangi iller hissetti? AFAD, Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saat 08.38'da Çankırı'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar, "Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı depremi kaç şiddetinde oldu? Hangi iller hissetti?" gibi soruların cevabını araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 08:53 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 08:58
SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saat 08.38'de Çankırı merkezli bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Çevre illerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda endişeye neden oldu. Deprem sonrası sosyal medya ve arama motorlarında, "Çankırı'da deprem mi oldu?", "Çankırı depremi kaç büyüklüğünde gerçekleşti?" ve "Hangi bölgelerde hissedildi?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte, 3 Kasım Pazartesi meydana gelen Çankırı depremi hakkında öne çıkan detaylar...

ÇANKIRI'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sabah saat 08.38'de hissedilen sarsıntının 14.95 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilerde ise Çankırı'da 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının saat 08.38'da hissedildiği ifade edilirken, 5 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

