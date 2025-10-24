İstanbul’da hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji uyardı! 5 günlük hava durumu tahmini

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

"İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu, hafta sonu planı yapan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gecesinden itibaren yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. "Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?", "Yağmur yağacak mı, sıcaklık düşecek mi?" sorularının yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Peki, 25-26 Ekim hava nasıl olacak? Türkiye genelinde yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Edremit Körfezi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul: 24°C – Parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak.

24°C – Parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak. Bursa: 28°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak.

28°C – Akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak. Çanakkale: 25°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

25°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Kırklareli: 22°C – Aralıklı sağanak yağışlı.

🌧️ METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI! İSTANBUL VE MARMARA'DA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Ekim itibarıyla yurt genelinde etkili olacak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

⚠️ KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edremit Körfezi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde başlayacak yağışların, gece saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illerine doğru ilerlemesi bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

🟩 EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Manisa ve Uşak çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir: 24°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

24°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Muğla: 21°C – Sağanak yağışlı.

21°C – Sağanak yağışlı. Denizli: 25°C – Parçalı bulutlu.

25°C – Parçalı bulutlu. Afyonkarahisar: 19°C – Parçalı çok bulutlu.

🟨 AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağış beklenmiyor.

Antalya: 24°C – Parçalı bulutlu.

24°C – Parçalı bulutlu. Adana: 30°C – Parçalı çok bulutlu.

30°C – Parçalı çok bulutlu. Hatay: 29°C – Parçalı bulutlu.

29°C – Parçalı bulutlu. Isparta: 22°C – Parçalı bulutlu.

🟧 İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde öğle saatlerinden sonra hafif sağanak geçişleri bekleniyor.

Ankara: 21°C – Öğleden sonra hafif sağanak yağışlı.

21°C – Öğleden sonra hafif sağanak yağışlı. Eskişehir: 22°C – Hafif sağanak yağışlı.

22°C – Hafif sağanak yağışlı. Konya: 23°C – Parçalı bulutlu.

23°C – Parçalı bulutlu. Sivas: 21°C – Parçalı bulutlu.

🟦 BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 20°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak.

20°C – Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak. Düzce: 25°C – Akşam ve gece saatlerinde kuvvetli sağanak.

25°C – Akşam ve gece saatlerinde kuvvetli sağanak. Zonguldak: 25°C – Gece saatlerinde kuvvetli sağanak.

25°C – Gece saatlerinde kuvvetli sağanak. Sinop: 25°C – Gece saatlerinde sağanak yağışlı.

🟩 ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak; yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Samsun: 25°C – Parçalı çok bulutlu.

25°C – Parçalı çok bulutlu. Trabzon: 22°C – İç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

22°C – İç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu. Rize: 23°C – İç kesimleri yağmurlu.

23°C – İç kesimleri yağmurlu. Amasya: 25°C – Parçalı çok bulutlu.

❄️ DOĞU ANADOLU

Bölgenin kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erzurum: 15°C – Aralıklı sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

15°C – Aralıklı sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu. Kars: 16°C – Sağanak ve yer yer karla karışık yağmur.

16°C – Sağanak ve yer yer karla karışık yağmur. Malatya: 23°C – Parçalı çok bulutlu.

23°C – Parçalı çok bulutlu. Van: 17°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

🟧 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Diyarbakır: 24°C – Parçalı bulutlu.

24°C – Parçalı bulutlu. Gaziantep: 25°C – Parçalı bulutlu.

25°C – Parçalı bulutlu. Mardin: 24°C – Parçalı bulutlu.

24°C – Parçalı bulutlu. Siirt: 24°C – Parçalı bulutlu.

25 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji uzmanları, özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde ani yağış ve rüzgar değişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kısa süreli ama etkili sağanaklar, trafikte aksamalara ve su baskınlarına yol açabilir.