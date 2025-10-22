CANLI SKOR ANA SAYFA
Meteoroloji uyardı: 9 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Hangi illerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji uyardı: 9 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Hangi illerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, 9 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Peki bugün İstanbul’da yağmur yağacak mı ve hangi bölgelerde etkili olacak? Türkiye’nin güney ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanakların etkili olması beklenirken, kuzeydoğu bölgelerde karla karışık yağmur görülecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 14:25
Meteoroloji uyardı: 9 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Hangi illerde yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ekim için Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken 9 ilde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Peki İstanbul bugün yağış alacak mı ve hangi bölgelerde riskler artıyor? Güney ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanakların etkili olması, kuzeydoğu bölgelerde ise karla karışık yağmurun görülmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, vatandaşların hava durumunu yakından takip etmelerini, ani sel ve su baskınlarına karşı önlem almalarını öneriyor. Peki, hangi bölgelerde yağış ihtimali daha yüksek? Detaylar haberimizde...

9 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 Ekim Hava Durumu: İstanbul’da Yağmur Var mı? 9 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Sarı kod uyarısı yapılan illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu illerde yaşayanlar sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalı, yollar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara hazırlıklı olmalı. İstanbul'da ise parçalı bulutlu hava hakim olacak, ancak bazı ilçelerde kısa süreli hafif yağmur görülebilir.

