Ziraat Türkiye Kupası
29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alınacak trafik önlemlerini duyurdu. 29 Ekim Çarşamba günü, İstanbul’un birçok noktasında resmî törenler ve geçit provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul’da 29 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak? Sürücüler hangi güzergâhları tercih etmeli? Valilik açıklamasına göre, Vatan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Millet Caddesi ve çevresi sabah erken saatlerden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Peki, 29 Ekim’de İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak?

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 08:26
29 Ekim Çarşamba İstanbul'da hangi yollar kapalı? Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle kapanan tüm cadde ve alternatif güzergahlar!

29 Ekim Çarşamba günü yapılacak Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle İstanbul'da birçok cadde ve bulvar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, tören güvenliği ve geçit hazırlıkları kapsamında alınacak önlemleri paylaştı. Peki, 29 Ekim'de hangi yollar kapalı, hangi yollar açık olacak? Valilik açıklamasına göre, Fatih ilçesinde yer alan Vatan Caddesi (Namık Kemal Caddesi), Atatürk Bulvarı ve Millet Caddesi 29 Ekim sabahı araç geçişine kapatılacak. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı'nda hangi yollar kapalı olacak? Detaylar haberimizde...

29 EKİM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

'Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, 19 Ekim 2025 Pazar prova günü ve 29 Ekim 2025 Çarşamba tören günü saat 05.45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

Cimbom'un tek hedefi yeni bir Devler Ligi zaferi!
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
F.Bahçe'de Merih Demiral sesleri!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..." Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..." 09:08
Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı 07:42
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:20
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:19
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:09
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:08
9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:36
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! Şampiyonlar Ligi'nde ilginç pozisyon! 00:36
F.Bahçe'de Talisca krizi! F.Bahçe'de Talisca krizi! 00:36
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:36
Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! Xabi Alonso’dan Arda ve Kenan'a övgü! 00:36
Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! Knutsen: Bu atmosfere alışkın değiliz! 00:36