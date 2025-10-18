CANLI SKOR ANA SAYFA
SON DAKİKA: 19 Ekim Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı!

SON DAKİKA: 19 Ekim Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı!

19 Ekim Pazar hangi yollar kapalı olacak? İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi yapılacak 29 Ekim prova hazırlıkları kapsamında bazı yolların 19 Ekim Pazar günü trafiğe kapatılacağını duyurdu. Peki, İstanbul’da pazar günü hangi yollar kapalı olacak? Hangi güzergâhlar trafiğe açık kalacak? Yayınlanan duyuruya göre, prova günü sabah erken saatlerden itibaren Vatan Caddesi ve çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi. Vatandaşların mağdur olmaması için toplu taşıma kullanmaları öneriliyor. İstanbul’da 19 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle Fatih, Beyoğlu ve çevre ilçelerde geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. İşte İstanbul Valiliği’nin kapalı yollar listesi ve alternatif güzergâh önerileri...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:37 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 09:01
SON DAKİKA: 19 Ekim Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? Valilik açıkladı!

İstanbul'da 19 Ekim Pazar günü yollar kapalı mı? Hangi güzergâhlar trafiğe kapanacak, alternatif yollar nereler? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesi yapılacak resmî prova hazırlıkları, İstanbul trafiğini etkileyecek. İstanbul Valiliği, 19 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren bazı yolların araç geçişine kapatılacağını açıkladı. Peki, 19 Ekim Pazar günü İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak? Vatandaşlar alternatif güzergâh olarak hangi yolları kullanabilecek? Valilik açıklamasına göre, Vatan Caddesi, Atatürk Bulvarı, Millet Caddesi ve çevresi trafiğe kapatılacak. Ekipler, kutlama provası boyunca trafik akışını yönlendirecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi tavsiye edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı gün kala, İstanbul'da pazar günü trafiğe kapatılacak yolların tam listesi ve alternatif rotalar belli oldu. Peki,

19 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği X hesabından ''Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları öncesi genel prova, 19 Ekim Pazar Günü Vatan Caddesi'nde yapılacak.'' açıklaması yapıldı. Valilik, 19.10.2025 Pazar prova günü ve 29.10.2025 Çarşamba tören günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Kapanacak yollar (Saat 05.45-program bitimi):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

F.Bahçe'den Ceballos hamlesi!
Sane ile Buruk arasında kritik görüşme!
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon
G.Saray'a gençlik aşısı! Buruk yeşil ışık yaktı
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
