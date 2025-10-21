ASKİ SU KESİNTİSİ💦 21 Ekim Ankara su kesintisi olacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

21 Ekim Salı Ankara'da sular ne zaman gelecek? Başkent Ankara'da su durumu, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. 21 Ekim 2025 Salı günü ASKİ tarafından yapılacak planlı su kesintisi, şehir genelinde bazı ilçeleri kapsayacak. Bu kesinti, baraj doluluk oranlarının düşük olması ve altyapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle uygulanacak. Ankara'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, Ankara'da suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Ankara baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Peki, Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler hangileri? 21 Ekim Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

ANKARA 21 EKİM SALI SU KESİNTİSİ

SİNCAN Arıza Tarihi: 21.10.2025 08:20:00 Tamir Tarihi: 21.10.2025 16:00:00 Detay: Sincan ilçesi temelli istiklal mahallesi hürriyet caddesi mezarlık karşısında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Etkilenen Yerler: istiklal mahallesi, gazi mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

YENİMAHALLE Arıza Tarihi: 21.10.2025 02:45:00 Tamir Tarihi: 21.10.2025 10:00:00 Detay: Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi İvedik caddesi İçerisinde Enerjisa ekipleri çalışma esnasında şebeke hattına zarar vermiş olup plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Etkilenen Yerler: Demetgül Mahallesi

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (21 EKİM SALI 2025)

Ankara güncel baraj doluluk oranları şu şekilde: