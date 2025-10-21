CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ASKİ SU KESİNTİSİ💦 21 Ekim Ankara su kesintisi olacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ💦 21 Ekim Ankara su kesintisi olacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara’da 21 Ekim 2025 Salı günü su ne zaman gelecek, saat kaçta sular verilecek? ASKİ bildirisine göre; su kaynaklarındaki düşüş ve ana iletim hattındaki sorunlar nedeniyle dönüşümlü kesintiler uygulanıyor. Açıklamalarda “akşam saat 17:00-18:00 civarı itibarıyla suyun şebekelere yeniden dolmaya başlayacağı, yüksek kotlarda bağlantının biraz daha geç olabileceği” belirtildi. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Ekim ASKİ su kesintisi uygulanacak ilçeler hangileri? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 09:03
ASKİ SU KESİNTİSİ💦 21 Ekim Ankara su kesintisi olacak ilçeler! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

21 Ekim Salı Ankara'da sular ne zaman gelecek? Başkent Ankara'da su durumu, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. 21 Ekim 2025 Salı günü ASKİ tarafından yapılacak planlı su kesintisi, şehir genelinde bazı ilçeleri kapsayacak. Bu kesinti, baraj doluluk oranlarının düşük olması ve altyapı çalışmalarının devam etmesi nedeniyle uygulanacak. Ankara'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Vatandaşlar, Ankara'da suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Ankara baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Peki, Ankara su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler hangileri? 21 Ekim Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizde...

ANKARA 21 EKİM SALI SU KESİNTİSİ

  • SİNCAN

    Arıza Tarihi: 21.10.2025 08:20:00

    Tamir Tarihi: 21.10.2025 16:00:00

    Detay: Sincan ilçesi temelli istiklal mahallesi hürriyet caddesi mezarlık karşısında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

    Etkilenen Yerler: istiklal mahallesi, gazi mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

  • YENİMAHALLE

    Arıza Tarihi: 21.10.2025 02:45:00

    Tamir Tarihi: 21.10.2025 10:00:00

    • Detay: Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi İvedik caddesi İçerisinde Enerjisa ekipleri çalışma esnasında şebeke hattına zarar vermiş olup plansız su kesintisi yapılmıştır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

    Etkilenen Yerler: Demetgül Mahallesi

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 EKİM

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (21 EKİM SALI 2025)

Ankara güncel baraj doluluk oranları şu şekilde:

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 EKİM

