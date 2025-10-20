MasterChef Türkiye, dün akşamki bölümüyle yine ekran başındakilere lezzet dolu bir heyecan yaşattı. Haftanın ilk bölümünde yarışmacılar, kaptanlık oyunu için mutfaktaki yerini aldı. Bu hafta oyunun konusu ise Anadolu'nun vazgeçilmez lezzeti: çiğköfte oldu. Cansu'nun elenmesinin ardından eksilen kadroda herkes yeni bir sayfa açmak isterken, kaptanlık oyununu kazanmak büyük önem taşıyordu. Şefler, yarışmacılardan klasik tarifin özünü koruyarak özgün dokunuşlar yapmalarını istedi. Herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koyarken, jüri tadımları sonunda gecenin kazananı belli oldu. Kaptanlık oyununda birinci gelen yarışmacı, haftanın mavi takım kaptanı unvanını aldı ve kırmızı takım kaptanını seçti. Böylece yeni takımlar oluşturuldu. Peki, MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef yeni takımlar belli oldu!

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in takımları belli oldu. Mavi Takım kaptanı Ayten oldu.

MAVİ TAKIM

Ayten (Kaptan)

Hakan

Özkan

Çağatay

Mert

Sezer

Eylül

Çağlar

KIRMIZI TAKIM

Nisa (Kaptan)

Furkan

Gizem

Sümeyye

Ayla

Murat Can

Barış