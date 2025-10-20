Deprem mi oldu? 20 Ekim Pazartesi deprem nerede oldu? | AFAD, KANDİLLİ DEPREM

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle aktif fay hatları üzerinde yer alıyor ve bu durum, ülkenin birçok bölgesinde zaman zaman hissedilen depremlerle kendini gösteriyor. Her gün farklı büyüklüklerde sarsıntıların yaşandığı ülkemizde, vatandaşlar “Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü de Türkiye’nin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar vatandaşların gündeminde yer aldı. Özellikle artçı depremlerle ilgili veriler merak edilirken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 07:30
DEPREM Mİ OLDU? | Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi farklı fay hatları üzerinde gerçekleşen depremler, zaman zaman yüksek şiddetli sarsıntılarla birlikte çok sayıda artçı hareketi de beraberinde getiriyor. Ülke genelinde yaşanan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından düzenli olarak kayıt altına alınırken, vatandaşlar bu verilerle son depremleri anlık olarak takip edebiliyor. İşte, 20 Ekim Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi...

20 EKİM AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli deprem

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD deprem

