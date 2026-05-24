Bernardo Silva'dan Galatasaray'ı şok eden talep! İstediği rakam dudak uçuklattı
Galatasaray ile ismi uzun süredir transfer iddialarında anılan Bernardo Silva hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Silva'nın sarı-kırmızılılardan 3 yıllık anlaşma karşılığında talep ettiği rakam dikkat çekti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 09:16
İsmi uzun süredir sarı-kırmızılılar ile transfer iddialarında anılan Bernardo Silva hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Bernardo Silva'nın üç yıllık anlaşma karşılığında imza paraları da dahil toplam 55 milyon Euro istediği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Manchester City ile sözleşmesi dolan 31 yaşındaki Portekizli yıldızın bu talebi üzerine sarı-kırmızılıların geri adım attığı kaydedildi.
İspanyol medyası ise Silva'nın, Atletico Madrid ile 2+1 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
