CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Son depremler listesi 21 Ekim | Deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem

Son depremler listesi 21 Ekim | Deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden derlenen verilere göre, 20 Ekim'i 21 Ekim Salı gününe bağlayan gece ve sabahında depremler ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nde kendini gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde Kahramanmaraş'ta etkili olan 3,9 şiddetindeki deprem, derinliği sebebiyle çoğu vatandaş tarafından hissedilmezken bölgedeki iki büyük yıkıcı depremin ardından fay hattının hala aktif olduğu biliniyor. Öte yandan Kütahya Simav ve Emet ilçelerinde ise düşük şiddetli artçı sarsıntılar devam ediyor. İşte son depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 07:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son depremler listesi 21 Ekim | Deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem

Türkiye'nin aktif tektonik yapısı sebebiyle sıklıkla kaydedilen sarsıntılar, vatandaşları güne başlarken ve gün içinde sıklıkla 'son depremler listesi'ni kontrol etmeye itiyor. 21 Ekim Salı günü, sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli düşüş şiddetli bir sarsıntının dışında bugün, sismik açıdan sakin geçiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, günün en dikkat çeken sarsıntısı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.05.59'da 3.9 (Kandilli Rasathanesi 3,8 olarak duyurdu) büyüklüğünde meydana geldi; bu deprem, 7 km derinlikte ve herhangi bir hasara yol açmadı.

21 EKİM AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER

AFAD'ın son deprem listesinde, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 03:48:21'de 1.1 ML büyüklüğünde bir sarsıntı da yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nde ise Ege Denizi'nde Kütahya civarındaki 1.4 büyüklüğündeki deprem (saat 02.23, 4.9 km derinlik) yer alıyor. AFAD, son 24 saatte toplam 15'ten fazla düşük şiddetli depremin kaydedildiğini belirtirken, Kandilli'nin otomatik çözüm sistemi de benzer bir eğilim gösteriyor. Veriler anlık olarak güncellenmekte olup, detaylı haritalar için AFAD ve Kandilli siteleri ziyaret edilebilir.

KANDİLLİ Rasathanesi son depremler için TIKLAYIN

AFAD son depremler için TIKLAYIN

F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 00:41
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 00:41