Son depremler listesi 21 Ekim | Deprem mi oldu, nerede? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem

Türkiye'nin aktif tektonik yapısı sebebiyle sıklıkla kaydedilen sarsıntılar, vatandaşları güne başlarken ve gün içinde sıklıkla 'son depremler listesi'ni kontrol etmeye itiyor. 21 Ekim Salı günü, sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli düşüş şiddetli bir sarsıntının dışında bugün, sismik açıdan sakin geçiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, günün en dikkat çeken sarsıntısı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.05.59'da 3.9 (Kandilli Rasathanesi 3,8 olarak duyurdu) büyüklüğünde meydana geldi; bu deprem, 7 km derinlikte ve herhangi bir hasara yol açmadı.

21 EKİM AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER

AFAD'ın son deprem listesinde, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 03:48:21'de 1.1 ML büyüklüğünde bir sarsıntı da yer alıyor. Kandilli Rasathanesi'nde ise Ege Denizi'nde Kütahya civarındaki 1.4 büyüklüğündeki deprem (saat 02.23, 4.9 km derinlik) yer alıyor. AFAD, son 24 saatte toplam 15'ten fazla düşük şiddetli depremin kaydedildiğini belirtirken, Kandilli'nin otomatik çözüm sistemi de benzer bir eğilim gösteriyor. Veriler anlık olarak güncellenmekte olup, detaylı haritalar için AFAD ve Kandilli siteleri ziyaret edilebilir.

KANDİLLİ Rasathanesi son depremler için TIKLAYIN

AFAD son depremler için TIKLAYIN