Son depremler 22 Ekim Çarşamba | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler 22 Ekim Çarşamba | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye güne depremle başladı. 22 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, sarsıntı Marmaris'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Günün diğer önemli sarsıntıları arasında Malatya'da saat 03.54'te 3.9 büyüklüğünde deprem ve Kahramanmaraş Elbistan'da 3.9 şiddetindeki deprem yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle son depremler...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 08:24
Son depremler 22 Ekim Çarşamba | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak raporlanmaya devam ediyor. Günün en dikkat çeken sarsıntısı, saat 05.45'te Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, 39.238 enlem ve 28.974 boylam koordinatlarında, 10.95 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı, Marmaris, Fethiye ve hatta Aydın'da hissedilirken, kısa süreli paniğe yol açtı ancak ilk incelemelerde herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Günün ilk saatlerinde Muğla'da meydana gelen depremin dışında Malatya ve Kahramanmaraş'ta da önemli etkinlikler yaşandı. Saat 03.54'te Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, AFAD son depremler listesinde Kahramanmaraş Elbistan için 3.9 ML sarsıntı saat 06:50 civarında raporlandı. Bu bölgeler, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin artçılarının devam ettiği alanlar olarak biliniyor. Kütahya Simav'da saat 06.50'de 2.1 ML, Balıkesir Sındırgı'da ise 2.3 ML depremler de listeye eklendi. 22 Ekim sabahı itibarıyla toplamda 15'ten fazla küçük ve orta ölçekli deprem tespit edildi.

AFAD son depremler listesi için TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için TIKLAYIN

