Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem son dakika! 23 Ekim az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına göre, 23 Ekim Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren ülke genelinde 20'yi aşkın küçük ölçekli deprem meydana geldi. Sarsıntıların en büyüğü 2,7 şiddetiyle Mersin, Silifke açıklarında kaydedilirken sarsıntı, derinliği ve şiddeti sebebiyle vatandaşlar tarafından hissedilmedi. Peki az önce deprem mi oldu? İşte 23 Ekim AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 08:03
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişiminde yer alan bir deprem ülkesi olan Türkiye, her gün onlarca sismik olayla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, gerçek zamanlı verilerle anlık olarak deprem bilgilerini paylaşırken vatandaşlar da yaşanan hareketliliği görmek adına bu iki resmi kurumu sıklıkla kontrol ediyor. 23 Ekim Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren kaydedilen depremler, özellikle Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşırken, büyüklükleri genellikle 1.0-2.7 ML arasında kaldı. İşte 23 Ekim son depremler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son güncellemesine göre, gece yarısından itibaren 20'yi aşkın sarsıntı saptandı; bunlar ağırlıklı olarak Balıkesir Sındırgı, Kütahya Simav ve Kahramanmaraş Dulkadiroğlu gibi fay aktif bölgelerde gerçekleşti. Saat 02.32'de Sındırgı'da 1.7'lik bir sarsıntı, 02.09'da ise Kahramanmaraş'ta 1.8'lik bir olay kaydedildi. Derinlikler genellikle 7 km civarında, yani yüzeye yakın ancak düşük şiddetleri sebebiyle sarsıntılar hissedilebilirliğini kaybetti.

AFAD son depremler 23 Ekim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli verilerinde ise yine AFAD'a benzer bir tablo ortaya çıkıyor: Saat 05.58'de Balıkesir Sahinkaya'da 2.1, 05.43'te Mersin Atayurt'ta 2.7 ile en dikkat çekici sarsıntı. Bu iki kurumun verilerindeki ufak farklılıklar (zaman ve konum hassasiyeti), deprem bilimi standartlarında normal; ancak ortak nokta, Ege Denizi ve Akdeniz koridorundaki artan aktivite. Son 24 saatteki toplam olay sayısı 25'i aşmış durumda.

Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Ekim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 23 EKİM?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına geçen deprem kümesi, Türkiye'nin sismik haritasında kritik fay hatlarını aydınlatıyor. Balıkesir ve Kütahya gibi Ege bölgeleri, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda yer alıyor; buradaki hareketlilik, 1999 İzmit depremi sonrası gerilimi hatırlatıyor.

Öte yandan, Kahramanmaraş ve Van'daki olaylar, Doğu Anadolu Fay Zonu'nu işaret ediyor; 2023 Kahramanmaraş depremlerinin yankıları hâlâ taze.

Kandilli'nin 03.49'da Manisa Hacet'te kaydettiği 2.5'lik deprem, Akhisar fayı etrafında kümelenmeyi gösteriyor; derinlik 11.5 km ile orta seviyede. AFAD verilerinde Bingöl Merkez'de 1.7 ML'lik bir sarsıntı ise, bu bölgenin kırılganlığını vurguluyor. Genel olarak, büyüklükler 2.0'nin altında kaldığı için endişeye gerek olmadığı biliniyor. Ancak artçı zincirleri ana depreme zemin hazırlayabilir.

