CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim Cuma AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim Cuma AFAD, Kandilli son depremler

Deprem açısından riskli olan ülkemizde, dün geceden bu sabaha kadar kaydedilen 3,5 üzerindeki 3 deprem korkuya yol açtı. AFAD ve Kandilli verilerine göre, 8 saat içinde Kahramanmaraş'ta 4.0, Adıyaman, Kahta'da 3,8 ve Erzurum Karayazı'da 3,5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Uzmanlar, Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki kümelenmeye dikkat çekerken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremleri sizler için derledik. İşte 24 Ekim Cuma günü kaydedilen depremler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 07:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim Cuma AFAD, Kandilli son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzurum'da peş peşe sarsıntılar duyurdu. Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem dün gece kaydedilirken bu sabahın ilk saatlerinde ise Adıyaman Kahta'da 3.8'lik sarsıntı paniğe yol açtı. Erzurum Palandöken'de ise 3,5 şiddetinde bir deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel raporlarına göre, 24 Ekim 2025'te Doğu Anadolu'da aktivite arttı. İşte son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Dün gece saat 22.08'de Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, sarsıntı 7 km derinlikteydi ve Kahramanmaraş ile çevre illerde hafifçe hissedildi; can veya mal kaybı bildirilmedi. Bu depremin, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin artçıları bağlamında yaşandığı tahmin ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu?

KAHRAMANMARAŞ'IN ARDINDAN ADIYAMAN VE ERZURUM

Bu sabah saat 05.04'te Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8'lik deprem oldu. Sarsıntı, Adıyaman ve Gaziantep'te hissedildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, hasar ihbarı raporlanmadı. Uzmanlar, bu etkinin Doğu Anadolu Fay Zonu'ndaki gerilimi yansıttığını belirtiyor.

Saat 06.07'de ise Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 9 km derinlikteki sarsıntı, Erzurum merkez ve Aşkale'de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

REKLAM - İdefix
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
DİĞER
Avrupa'da Türk haftası! UEFA ülke puanı alev aldı...
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 00:40
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! 00:40