Deprem son dakika | Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim Cuma AFAD, Kandilli son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzurum'da peş peşe sarsıntılar duyurdu. Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem dün gece kaydedilirken bu sabahın ilk saatlerinde ise Adıyaman Kahta'da 3.8'lik sarsıntı paniğe yol açtı. Erzurum Palandöken'de ise 3,5 şiddetinde bir deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel raporlarına göre, 24 Ekim 2025'te Doğu Anadolu'da aktivite arttı. İşte son depremler listesi...

Dün gece saat 22.08'de Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, sarsıntı 7 km derinlikteydi ve Kahramanmaraş ile çevre illerde hafifçe hissedildi; can veya mal kaybı bildirilmedi. Bu depremin, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin artçıları bağlamında yaşandığı tahmin ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN ARDINDAN ADIYAMAN VE ERZURUM

Bu sabah saat 05.04'te Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8'lik deprem oldu. Sarsıntı, Adıyaman ve Gaziantep'te hissedildi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, hasar ihbarı raporlanmadı. Uzmanlar, bu etkinin Doğu Anadolu Fay Zonu'ndaki gerilimi yansıttığını belirtiyor.

Saat 06.07'de ise Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 9 km derinlikteki sarsıntı, Erzurum merkez ve Aşkale'de hissedildi.

