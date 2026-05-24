İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası! Fenerbahçe'ye dev teklif hazırlığı
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız ismi İsmail Yüksek için Premier Lig ekibi devreye girdi. İngiliz ekibi dev teklif hazırlarken yıldız oyuncunun kaderini 7 Haziran'daki seçim sonrası göreve gelecek yeni yönetim belirleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 09:25
Teklif paketinin 12 milyon euro garanti ücret ve 6 milyon euro bonuslardan oluştuğu belirtildi.
KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK
7 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek yeni yönetimin, milli futbolcunun geleceği hakkında nihai değerlendirmeyi yapacağı kaydedildi.
Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta görev aldı.
İsmail Yüksek, 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Milli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
