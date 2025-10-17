2026 Ramazan ayı ne zaman? 2026 Dini Günler Takvimi! Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte?

2026 yılında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman, "Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2026?" sorusuna yanıt arıyor. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, her yıl 10-11 gün geriye gelerek değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? 2026 Dini Günler Takvimi!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, her yıl 10-11 gün geriye gelerek değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2026 Ramazan başlangıç tarihi 18 Şubat Çarşamba, bitiş tarihi ise 19 Mart Perşembe olarak belirlendi. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )

2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Hicri takvimin kayması nedeniyle 2025 sonunda üç aylar yeniden başlayacak. Bu, 33 yılda bir görülen bir olaydır. Buna göre:

Recep Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 18 Şubat 2026 Çarşamba (Son oruç: 19 Mart 2026 Perşembe)

Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma