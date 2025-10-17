2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Oruç başlangıç tarihi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ramazan, Hicri aylardan Recep ve Şaban'ın ardından gelen ve Üç Aylar'ı taçlandıran son aydır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 Dini Günler Takvimi ile birlikte, bu mübarek ayın başlangıç ve bitiş tarihleri resmiyet kazandı. İftar sofralarının kurulacağı, teravih namazlarının camileri dolduracağı bu kutsal zaman dilimine sayılı günler kala, başlangıç tarihini bilmek manevi hazırlıklar için büyük önem taşıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Detaylar haberimizde...

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacaktır.

İlk Oruç Başlangıcı: İlk oruç, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacaktır. Bu, 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacağı anlamına gelmektedir.

Son Oruç Bitişi: Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü son orucun tutulmasıyla sona erecektir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi ise Ramazan ayı içinde, 16 Mart 2026 Pazartesi gününe denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecektir. Arefe günü olan 19 Mart Perşembe günü ise yarım gün resmi tatil uygulanmaktadır.