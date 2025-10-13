CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, hangi kanalda? ( WTA 500 Ningbo Open elemeleri final turu)

Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, hangi kanalda? ( WTA 500 Ningbo Open elemeleri final turu)

Türk tenisinin yükselen yıldızı Zeynep Sönmez, WTA 500 Ningbo Open elemeleri final turuna yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Sporseverler şimdi genç raketin final maçını merak ediyor. Peki, Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 08:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, hangi kanalda? ( WTA 500 Ningbo Open elemeleri final turu)

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 Ningbo Open elemelerinde final turuna yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada sergilediği etkileyici performansla tenis severlerin büyük ilgisini toplayan Sönmez, şimdi final maçı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Zeynep Sönmez final maçı ne zaman ve hangi kanalda? WTA programına göre final karşılaşması kısa süre içinde oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve saat detayları, resmi yayıncı kuruluşlar tarafından duyurulacak. Peki, Zeynep Sönmez final maçı ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP SÖNMEZ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, WTA 500 Ningbo Open elemeleri ilk turunda, Linda Fruhvirtova'yı 6-4 ve 6-1 ile yenerek final turuna yükseldi.

Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli? Devamını Oku BUNU DA OKU
ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'dan orta saha harekatı!
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başladı!
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza!
G.Saray'da Okan Buruk gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! 09:41
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
Daha Eski
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54